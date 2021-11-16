От обладателя трех премий "Оскар": во внеконкурсной программе "Лістапада" покажут фильм Оливера Стоуна

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм "Qazaq. История золотого человека" от обладателя трех премий "Оскар" - режиссера Оливера Стоуна покажут 24 ноября в кинотеатре "Москва". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы международного фестиваля "Лістапад", который будет проходить в столице с 20 по 26 ноября.

Европейская премьера фильма, основанного на интервью американского режиссера с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, состоялась 20 октября текущего года на Римском кинофестивале. "Лістапад" станет третьим форумом, зрители которого увидят картину на большом экране.

"Оливер Стоун стал не только исполнительным продюсером картины, но и интервьюером. Первый президент Казахстана поделился с ним воспоминаниями о детстве, взрослении, распаде Советского Союза и первых годах независимости республики", - сказали они.

Организаторы отмечают, что документальный проект "Qazaq. История золотого человека" был анонсирован этим летом, а премьера киноленты состоялась в день рождения экс-лидера Казахстана. В Нур-Султане Оливер Стоун лично представил картину вместе со своими партнерами: режиссером Игорем Лопатенком, продюсерами Игорем Кобзевым и Верой Томиловой.

Музыку к фильму написал известный итальянский композитор и дирижер Карло Силиотто. В записи приняли участие музыканты симфонического оркестра "Астана Опера" и казахстанские исполнители фольклорной музыки. К слову, совсем недавно музыкальная тема из этого фильма была отмечена на премии Hollywood Music In Media Award 2021 как "Лучшая музыка к фильму".

Показ картины "Qazaq. История золотого человека" организован благодаря поддержке посольства Республики Казахстан в Беларуси. После премьеры в Минске фильм увидят в Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Франции, Германии, Китае и Японии. Также планируется, что по окончании мирового тура 8-серийную версию киноленты покажут на телеэкранах.-0-