От школы балета зависит театр будущего - Зория Дусенко

Более 70 лет в Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже готовят артистов балета. Придя в 10-летнем возрасте, девочки и мальчики начинают постигать искусство танца, позволяющее языком пластики выражать всю гамму человеческих чувств и эмоций. Через восемь лет их исполнение достигает такой виртуозности, что позволяет блистать на больших сценах. Директор колледжа, коллектив которого стал обладателем специальной премии Президента Беларуси, Зория Дусенко уверена, что от школы зависит театр будущего.

- За 73 года своей насыщенной творческой жизни хореографическая гимназия-колледж стала одним из самых известных учебных заведений страны. В ее истории - блистательные имена, прославленные педагоги, неизменные профессионализм и мастерство. Высокое качество подготовки наших артистов классического балета признано во всем мире.

Педагоги колледжа достойно, проникновенно, вдохновенно и профессионально выполняют свою главную миссию - воспитание и обучение артистов для балетных труп Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси и Белорусского государственного академического музыкального театра. В настоящий момент их балетные труппы полностью сформированы из выпускников нашего колледжа.

- Хореографическая гимназия-колледж - единственное учреждение по подготовке артистов балета в Беларуси?

- Да. Наш колледж является методической базой для всех хореографических учебных заведений республики. Ежегодно педагогами колледжа проводятся мастер-классы для хореографов всей страны, которые проходят курсы повышения квалификации.

- На протяжении 73 лет колледж развивался и преобразовывался, а его учащиеся покоряли балетные вершины…

- Наше учреждение образования основано в 1945 году Указом Советов народных комиссаров. За этот период школа была переименована несколько раз: сначала она называлась хореографическим училищем, затем колледжем, а сейчас гимназией-колледжем. У нас сохранены прекрасные многолетние традиции, трудятся выдающиеся педагоги, а "звездные" выпускники стали достоянием, славой и гордостью хореографического искусства Беларуси. Среди них 12 народных артистов Беларуси, 26 заслуженных артистов Беларуси и России. У нас преподают опытные специалисты - мастера хореографии, которые тоже являются выпускниками колледжа разных лет. Они танцевали на сцене Большого театра, достигли творческих высот и затем пришли в педагогику.

В разные годы колледжем руководили народные артисты Беларуси Клара Малышева и Ирина Савельева, Владимир Комков и заслуженный деятель искусств Александр Коляденко. В данный момент художественный руководитель колледжа - народная артистка Инесса Душкевич. Успешно передают профессиональное мастерство народная артистка Нина Давыденко и заслуженные - Сергей Пестехин, Лариса Медведева-Шумская, Александр Фурман, Жанна Лебедева, Вениамин Захаров, Антон Кравченко - действующий солист Большого театра. У нас сформирован уникальный педагогический состав.

- Сколько ребят занимается в колледже на сегодняшний день? И каким образом вы набираете учащихся?

- В колледже 266 учеников. Ребят мы набираем в пятый класс после окончания начальной школы. С большим вниманием относимся к формированию контингента поступающих, а потому ежегодно просматриваем много школьников. Только в прошлом году побывали в ста минских школах. Но мы просматриваем детей не только в столице, но и в других регионах Беларуси. Ищем таланты, для профессионального обучения и становления артиста балета очень важны природные данные.

Учатся у нас восемь лет по единому учебному плану, который консолидирует и общеобразовательные предметы, и спецдисциплины, и музыкальную подготовку. Особое внимание отведено блоку специальных дисциплин по программе Московской академии хореографии, включающему классический танец, народно-сценический, дуэтный, мастерство актера, современную хореографию, композицию и постановку танца, историю театра и балета. Кроме того, каждый воспитанник в течение пяти лет индивидуально занимается с преподавателем по классу фортепиано, ведь музыкальный слух также важен для будущих артистов балета.

Иногородние учащиеся проживают в общежитии, которое находится в здании колледжа. В нем еще размещен учебный театр с профессиональной сценой и зрительским залом на 300 мест, 10 балетных классов, медицинский блок и столовая - все для того, чтобы обеспечить полноценную жизнь наших воспитанников.

Хореографическую гимназию-колледж и Большой театр Беларуси объединяют прочные творческие и дружеские связи. Легендарные артисты - мастера белорусской сцены прославляют нашу страну во всем мире, многие из них стали нашими педагогами, создав неповторимый стиль отечественной балетной школы. И сегодня наши выпускники - звезды Большого театра, которые продолжают и развивают уникальные традиции белорусского балета. Наши ученики заняты в постановках театра, также в его репертуар включают и балеты колледжа, с успехом прошли показы "Привала кавалерии" и "Щелкунчика".

В рамках проекта "Мы - белорусы" наши юные артисты показали балет "Дон Кихот" в Германии, "Щелкунчик" - в Англии. Ранее мы танцевали в Алжире, Италии, Кении.

Наши воспитанники достойно представляют страну на самых престижных балетных форумах и международных конкурсах, где удостаиваются звания лауреатов.

Хореографическая гимназия-колледж вносит значительный вклад в культурную жизнь всей страны. Ведь мы регулярно проводим творческие акции и благотворительные вечера балета. Так, во время проекта "Творчество юных - родной Беларуси" организованы выступления на сценах разных городов: Солигорска, Вилейки, Заславля, Гомеля, Могилева, Бреста и Витебска.

С особым трепетом наши учащиеся относятся к благотворительной рождественской акции "Дети детям", которую мы проводим уже более 10 лет. На благотворительные вечера балета мы приглашаем детей из детских домов, школ-интернатов, ассоциации многодетных родителей, общественных объединений инвалидов, также сотрудничаем с Белорусским союзом женщин и ОО "Белая Русь". Наш подарок - это балет "Щелкунчик", который останется в памяти на долгие годы. Мы уверены, что в сердцах юных зрителей зародится творческая искра, возможно, кому-то захочется стать артистом балета. Наши юные артисты, танцуя, дарят зрителям свою любовь, теплоту сердец, мир красоты и гармонии, а зрители имеют возможность прикоснуться к высокому искусству.

- Сколько детей посмотрело "Щелкунчика" в эти новогодние праздники?

- Только в учебном театре колледжа за это время побывало около 1,2 тыс. зрителей. А еще мы выступали в Солигорске, затем в Минске танцевали для школьников города и ассоциации многодетных родителей. Потом дали пять спектаклей в Большом театре, где все показы проходили с аншлагом. Закроем нашу акцию "Дети детям" 12 января на сцене колледжа.

- 2019 год для вашего учебного заведения начался очень значимым событием - получением специальной премии главы государства.

- Эта премия - высокая оценка творческого труда педагогического коллектива и учеников нашего колледжа. Она даст возможность укрепления материально-технической базы колледжа и дальнейшего улучшения учебно-педагогического процесса.

- Что еще планируется осуществить в этом году?

- Наш 75-летний юбилей мы готовимся отметить новыми высокими творческими достижениями и интересными проектами. И, конечно же, продолжим готовить высокопрофессиональные кадры для Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси и Белорусского государственного академического музыкального театра. Ведь главное в подготовке артистов балета - это сохранение традиций классического хореографического образования и профессиональное совершенствование обучения.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-