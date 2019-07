От вечной классики до огненного рока - на "Славянском базаре" прошел первый концерт

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошел первый концерт - "Увертюра к фестивалю: от классики до рока", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сцене Летнего амфитеатра в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина выступили зарубежные и белорусские артисты. Одним из первых вышел на сцену народный артист Молдовы Константин Москович. Он на пан-флейте исполнил фантазию на тему известной песни группы ABBA "The Winner Takes It All".

Солистка Большого театра России Ксения Дежнева порадовала зрителей произведениями Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини в своем исполнении. На радость публике выступил и итальянский тенор Алессандро Сафина, в том числе он спел популярную "Luna". Певец вместе с корейской оперной звездой Суми Чо подарили собравшимся в Летнем амфитеатре премьеру композиции "Fiore". Также на первом концерте выступили заслуженная артистка Беларуси Елена Шведова, француз Венсан Никло.

Между номерами Виктор Бабарикин рассказал, что он курирует молодых дирижеров, в числе которых и его сын. "Дело должно продолжаться, потому что во всех странах мира за пультом находятся национальные дирижеры. В Беларуси много молодых и талантливых дирижеров, я их готов поддерживать и развивать", - сказал художественный руководитель Президентского оркестра.

Касаясь названия концерта, ведущий спросил у Виктора Бабарикина: "Все-таки классика или рок?" Тот был краток: "Рок". Ответ вызвал одобрительную реакцию публики.

Ворвался в идиллию классики Иван Вабищевич, более известный как Дядя Ваня, песней "Я остаюсь". Он эффектно проехал возле сцены на мотоцикле, поднялся на нее и зажег с "Highway to Hell" AC/DC. Но самым ожидаемым был выход экс-солиста группы Deep Purple Джо Линна Тернера. Легенда рока в паузах между песнями общался со зрителями, заводил их и благодарил "Славянский базар" за такой музыкальный вечер.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-

Фото Александра Хитрова