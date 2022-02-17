От зуба носорога до протокольных сувениров: музейные новинки представит выставка в Гомеле

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка-презентация новых поступлений в собрание музея "Музейный предмет-2021" откроется сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Как уточнили организаторы, экспозиция позволит образно пролистать календарь ушедшего 2021 года, когда в каждом месяце Гомельский дворцово-парковый ансамбль становился богаче на интересные для собрания музейные предметы. "На протяжении года мы знакомили с ними наших подписчиков в рубрике "Предмет месяца". Это были предметы из разных коллекций: от палеонтологии (зуб носорога эпохи плейстоцена) до предметов быта (часы, посуда, дорожный чемодан и др.), от образцов народного творчества (глиняные свистульки) до открыток и фотографий с видами Гомеля. Познакомиться со многими из них можно будет на выставке "Музейный предмет-2021", - рассказали в учреждении.

В прошлом году музейный фонд пополнялся в основном за счет передачи уникальных предметов в дар. Значительный вклад внесли семья Федосовых из Минска, семья Михеенковых из Гомеля, семья Бураковых из деревни Столбун Ветковского района, а также гомельчане А. Веснин, Н. Лобанов, В. Никитенко, А. Мустафин, Н. Екименко, Г. Тарских и др.

Многие из подаренных предметов уже представлены в музейных экспозициях и на выставках. "Так, прекрасным дополнением экспозиции в башне дворца стал уникальный комплекс литографий и документов XIX - начала XX вв., связанный с владельцами дворца Румянцевыми и Паскевичами, переданный минским коллекционером Андреем Федосовым. Ярким экспонатом выставки из частного собрания гомельской семьи Михеенковых "Охотничий стиль в интерьере XIX в." являются напольные часы середины XIX в. французской компании Comtoise, которые были переданы коллекционерами в дар музею", - дополнили в музее.

В экспозиционных залах представлены и музейные предметы, побывавшие в 2021 году в надежных руках реставраторов. Среди них платяной шкаф в стиле модерн, который дополнил экспозицию "Жилой интерьер конца XIX-начала XX века". Украшением выставки станут отреставрированные настенные часы конца XIX - начала XX века (Германия), подаренные семьей Бураковых, а также уникальный предмет из коллекции семьи Паскевичей - папка для деловых бумаг.

Особое место занимают дипломатические приветствия и презенты. На выставке будут представлены образцы протокольных сувениров и подарков, переданные музею Гомельским облисполкомом.

В музее от души благодарят всех, кто активно участвует в пополнении, изучении, сохранении, реставрации и популяризации музейных предметов из собрания музея.-0-