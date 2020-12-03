Отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут 4 декабря в Витебске

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В центре культуры "Витебск" 4 декабря пройдут региональные отборы к XXX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" и ХIX Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск-2021", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Участники конкурсных прослушиваний представят по две композиции. Дети споют эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке, а также песню, которая наиболее ярко отражает их исполнительское мастерство и артистические способности. Взрослым предстоит выступить с эстрадной песней композитора славянской страны на одном из славянских языков, а также исполнить популярную композицию на иностранном языке (мировой хит).

Победители национального отбора представят Беларусь в вокальных конкурсах юбилейного XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Первый этап отборочных туров стартовал 12 ноября в Гомельской области, завершится он 11 декабря в Брестской области. Для участия во втором этапе жюри выберет от всех регионов и Минска по пять участников в каждой возрастной категории.-0-