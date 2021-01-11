Отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут в Минске 22 и 25 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап национального отбора на XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится 22 и 25 января в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Конкурсные прослушивания к XXX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" и ХIX Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск-2021" пройдут в Молодежном театре эстрады. Второй этап отборочных туров будет в режиме живого звука в сопровождении фонограммы с музыкой и при необходимости бэк-вокала, не дублирующего солирующий голос.

Отбор участников к детскому музыкальному конкурсу запланирован на 22 января, к конкурсу исполнителей эстрадной песни - на 25 января. Регистрация и жеребьевка состоятся с 10.00 до 11.30, прослушивание - с 12.00 до 16.00.

По результатам второго этапа решением экспертной группы, состав которой утверждается Министерством культуры, для финала национального отбора выбирают 10 участников к конкурсу исполнителей эстрадной песни и 10 - к детскому музыкальному конкурсу.

Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет не позднее 20 марта.-0-