Отдел редкой книги Брестской областной библиотеки разработал интерактивный проект для читателей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 марта 2021
Минск Переменная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:37 Китай ввел COVID-сертификаты для путешественников В мире
10:33 Более Br16 млн льготных кредитов будет выделено на строительство и приобретение жилья в Минске Экономика
10:27 Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на БУТБ Экономика
10:23 Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter В мире
10:22 Жителя Жлобинского района приговорили к году колонии за ложный донос о преступлении Происшествия
10:21 Санация ООО "ТМТ" продлена до 2026 года Экономика
10:20 О наведении порядка и благоустройстве расскажут в пресс-центре БЕЛТА 11 марта Общество
10:19 Юные белорусские теннисисты поспорят за "Золотую ракетку" Спорт
10:14 Население Смолевичей должно вырасти к 2035 году до 50 тыс.- председатель райисполкома Регионы
10:14 В Глуске при пожаре пострадала женщина - она скончалась в больнице Происшествия
10:13 СК возбудил уголовное дело в отношении Антона Мотолько Происшествия
10:10 Правительство согласовало Банку развития ставку по кредитам на ремонт автодорог Экономика
10:09 Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова В мире
10:06 На Гавайях из-за сильного наводнения разрушены многие дома, людей эвакуируют В мире
10:03 В Витебской области арендаторы помещений задолжали около Br700 тыс. Происшествия
10:02 Совмин предоставит субсидии молочным заводам и заготовителям урожая на уплату процентов по кредитам Экономика
10:00 Ученые прогнозируют к 2100 году лето продолжительностью шесть месяцев Калейдоскоп
09:58 В Глусском районе при пожаре погибли пожилая женщина и ее сын Происшествия
09:50 Пандемия нищеты: в Италии люди выстраиваются в очереди за бесплатной едой В мире
09:49 В Брестской области прошел фотоконкурс среди женщин золотого возраста Регионы
09:49 Нотариусы Беларуси 15 марта будут консультировать бесплатно Общество
09:47 Британский штамм коронавируса за неделю обнаружили еще в пяти странах В мире
09:47 Школа молодого китаеведа стартует 12 марта в БГУ Общество
09:43 Отдел редкой книги Брестской областной библиотеки разработал интерактивный проект для читателей Культура
09:35 В Германии мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу В мире
09:33 "Бархим" прорабатывает варианты экспорта продукции в ОАЭ Экономика
09:30 Бойцы белорусских студенческих отрядов примут участие в строительном чемпионате в Сочи Общество
09:26 Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием Президент
09:25 В Миорском и Браславском районах при пожарах погибли женщина и мужчина Происшествия
09:22 Минское "Динамо" проведет пятый матч плей-офф Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга Спорт
Все новости
Все новости
Культура
10 марта 2021, 09:43

Отдел редкой книги Брестской областной библиотеки разработал интерактивный проект для читателей

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная библиотека имени М.Горького готовит к запуску новый культурно-образовательный проект "Тerra incognita: погружение в эпоху", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Запланирован цикл музейно-библиотечных занятий, на которые может записаться любой желающий. В апреле пройдут встречи на тему "Книги знаменитых европейских типографий XVI-XVII веков". В сентябре сотрудники отдела редкой книги расскажут о книжных сокровищах XVII века. Ноябрьский цикл посвящен книжным памятникам XVIII века. Читателей ждет интерактивная программа культурного погружения в соответствующую эпоху. В зависимости от специфики аудитории, возраста и количества участников подача материала будет разниться. Записываться для участия в занятиях нужно заранее.

Также новый проект включает серию научно-популярных видеороликов, посвященных выдающимся издателям, типографиям, отдельным книгам и авторам. Первый ролик уже можно увидеть на официальном сайте библиотеки и ее страницах в социальных сетях. Он посвящен одному из самых известных книгопечатников Европы - нидерландскому типографу Кристофу Плантену. В отделе редкой книги библиотеки хранятся два издания Плантена, напечатанные в Антверпене в 1629 и 1664 годах.

Уже готов и второй видеоролик. Он посвящен издательству Эльзевиров в Амстердаме - семейству голландских печатников, которое занимало ведущее, а подчас и доминирующее положение в европейском книгопечатании XVII века. Сейчас в работе находится третий фильм об итальянском издателе, историке и литераторе эпохи Возрождения Алессандро Гваньини и его "Хронике Европейской Сарматии".

"Это просветительский проект, посредством которого мы хотим популяризировать фонды нашей библиотеки, привлечь в ее стены реальных читателей. Проект имеет долгосрочный характер и большой потенциал развития, мы намерены дополнять его новыми форматами мероприятий", - отметили в библиотеке.

Фонд отдела редкой книги областной библиотеки включает около 3 тыс. экземпляров ценных, редких и раритетных изданий. Среди них старопечатные книги XVI-XVIII веков, в том числе оригинальный фрагмент Брестской Библии - памятника книжной культуры Беларуси XVI века, приобретенный в 2013 году. Жемчужинами фонда являются рукописные документы XVIII - начала XX веков, а также факсимильные, репринтные, миниатюрные и малоформатные издания.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
библиотека Брестская область проект
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из архива Выставка авторских кукол и мишек Тедди открывается в Гомеле
Александр Зацепин. Фото из архива Народному артисту России Александру Зацепину исполняется 95 лет
Владимир Гостюхин. Фото из архива Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину исполняется 75 лет
Фото galasyzmesta.by Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021"
Фото из архива От волонтеров до ветеранов - фотовыставка "Женщины Гомеля" раскрывает душу горожанок
Фото из архива "Далiна Руж": город Ружаны и владения Сапегов в фотографиях покажут на выставке в Минске
Главное
Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя - подробности встречи Лукашенко с главой КГБ
Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента
Более Br16 млн льготных кредитов будет выделено на строительство и приобретение жилья в Минске
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Топ-новости
Картина дня: доклад главы КГБ, работа белорусских здравниц и Масленица в архивных фото БЕЛТА
Нотариусы Беларуси 15 марта будут консультировать бесплатно
Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021"
О наведении порядка и благоустройстве расскажут в пресс-центре БЕЛТА 11 марта
Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции
Более 600 предложений будет в Минске на электронной ярмарке вакансий 11 марта
Кочанова встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Чудаевой
У комиссии нет цели собрать в базу как можно больше незанятых в экономике - Куницкая
Занятия по мобилизационной готовности к территориальной обороне проходят в Минской области
СК возбудил уголовное дело в отношении Антона Мотолько
ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году увеличило объем производства на 115% по сравнению с 2019-м
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах
В Беларуси к выходным станет теплее
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.