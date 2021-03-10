Отдел редкой книги Брестской областной библиотеки разработал интерактивный проект для читателей

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная библиотека имени М.Горького готовит к запуску новый культурно-образовательный проект "Тerra incognita: погружение в эпоху", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Запланирован цикл музейно-библиотечных занятий, на которые может записаться любой желающий. В апреле пройдут встречи на тему "Книги знаменитых европейских типографий XVI-XVII веков". В сентябре сотрудники отдела редкой книги расскажут о книжных сокровищах XVII века. Ноябрьский цикл посвящен книжным памятникам XVIII века. Читателей ждет интерактивная программа культурного погружения в соответствующую эпоху. В зависимости от специфики аудитории, возраста и количества участников подача материала будет разниться. Записываться для участия в занятиях нужно заранее.

Также новый проект включает серию научно-популярных видеороликов, посвященных выдающимся издателям, типографиям, отдельным книгам и авторам. Первый ролик уже можно увидеть на официальном сайте библиотеки и ее страницах в социальных сетях. Он посвящен одному из самых известных книгопечатников Европы - нидерландскому типографу Кристофу Плантену. В отделе редкой книги библиотеки хранятся два издания Плантена, напечатанные в Антверпене в 1629 и 1664 годах.

Уже готов и второй видеоролик. Он посвящен издательству Эльзевиров в Амстердаме - семейству голландских печатников, которое занимало ведущее, а подчас и доминирующее положение в европейском книгопечатании XVII века. Сейчас в работе находится третий фильм об итальянском издателе, историке и литераторе эпохи Возрождения Алессандро Гваньини и его "Хронике Европейской Сарматии".

"Это просветительский проект, посредством которого мы хотим популяризировать фонды нашей библиотеки, привлечь в ее стены реальных читателей. Проект имеет долгосрочный характер и большой потенциал развития, мы намерены дополнять его новыми форматами мероприятий", - отметили в библиотеке.

Фонд отдела редкой книги областной библиотеки включает около 3 тыс. экземпляров ценных, редких и раритетных изданий. Среди них старопечатные книги XVI-XVIII веков, в том числе оригинальный фрагмент Брестской Библии - памятника книжной культуры Беларуси XVI века, приобретенный в 2013 году. Жемчужинами фонда являются рукописные документы XVIII - начала XX веков, а также факсимильные, репринтные, миниатюрные и малоформатные издания.-0-