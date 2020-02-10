Откровение в музыке

Вячеслав Бортновский - один из самых авторитетных и востребованных отечественных дирижеров современности - редко выступает в Беларуси. Каждое его появление за пультом Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь - событие, которого с нетерпением ждут его поклонники и просто любители классической музыки. Долгожданное выступление - великолепный музыкальный подарок в канун весеннего праздника 8 Марта.

Программа концерта в полной мере передает радостное настроение в ожидании этой встречи. Тема любви, сладкого томления и чувственного восторга будоражила воображение композиторов во все времена. Вместе с музыкантами оркестра и солистами Дарьей Бобко (саксофон), Николаем Федоренко (труба) вы окунетесь в море страстей, сопереживая многогранной колористической гамме чувств любви, выраженной в звуках композиторами разных эпох и стран. Специальным гостем этого вечера выступит итальянский дирижер Леонардо Квадрини.

I отделение:

П. Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта",

А. Хачатурян. Адажио Спартака и Фригии из балета "Спартак",

П. Чайковский "Итальянское каприччио".

II отделение:

А. Бородин. "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь",

Р. Молинелли. Таngo club из цикла "Четыре мгновения из

жизни Нью-Йорка",

Л. Бернстайн. Сюита из мюзикла "Вестсайдская история"

Н. Федоренко. Jazz Medley,

А. Маркес. Танец №2.

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