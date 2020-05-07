Открыт прием заявок на конкурс современной белорусской драматургии WriteBox 2020

7 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Открыт прием пьес на конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии WriteBox 2020, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Отбор пьес будет проходить в двух номинациях - "Новая пьеса" и "Пьеса для детей". Сам конкурс состоит из нескольких этапов: сначала команда жюри из профессиональных белорусских драматургов, театроведов, режиссеров и театральных критиков составит короткий список фестиваля, а после пройдут читки отобранных пьес и образовательная программа для драматургов", - рассказали организаторы.

В конкурсе могут участвовать авторы из Беларуси, а также иностранные граждане. Пьеса должна быть написана на русском или белорусском языках. Заявки на конкурс принимаются в электронном виде по 31 августа.

WriteBox - конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии. Это независимый проект, объединяющий драматургов, режиссеров, театральных критиков и зрителей. Его ежегодное проведение позволяет выявлять наиболее интересные тексты, исследовать тенденции и особенности белорусской драматургии, а также создавать поле для профессионального развития авторов.-0-