Открытие документальной экспозиции "Дарогі вайны" состоится в Минске 22 июня

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-документальная экспозиция "Дарогі вайны" откроется 22 июня в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Экспозиция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и к юбилейным датам писателей - участников военных действий и так называемых детей войны: 115-летию со дня рождения Макара Последовича, 110-летию со дня рождения Анатоля Астрейко, 90-летию со дня рождения Степана Гаврусева и 85-летию со дня рождения Бориса Саченко. На выставке посетители смогут увидеть плакаты Владимира Крюковского, посвященные военной тематике, уникальные рукописи и документы, журналы, книги с автографами, фотографии из фондов Государственного музея истории белорусской литературы", - рассказали организаторы.

Во время мероприятия своими воспоминаниями и интересными историями, связанными с жизнью и деятельностью названных писателей, поделятся Виктор Шнип, Елена Стельмах, Борис Петрович. В мероприятии примет участие председатель совета Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев.

"Макар Последович - белорусский прозаик и переводчик. Во время Великой Отечественной войны был руководителем Марьиногорской подпольной группы и связным особого партизанского отряда имени Сталина в Пуховичском районе. Поэт-песенник, писатель, переводчик и журналист Анатоль Астрейко в годы ВОВ был ответственным секретарем сатирической газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". Дважды направлялся на оккупированную территорию Беларуси, находился на Случчине в партизанской бригаде имени Чкалова. Во время войны родные места белорусского поэта, критика, переводчика Степана Гаврусева находились под немецко-фашистской оккупацией. Увидев в младенческом возрасте ужасы войны, он создавал настоящие шедевры военной тематики. В 1955 году издал первый сборник поэзии "Паходныя кастры". Это были стихи об опыте поколения, которое выросло под пушечными стволами", - рассказали в музее.

"Борису Саченко не было и шести лет, когда началась Великая Отечественная война. В 1943 году фашисты сожгли его родную деревню Большой Бор. В огне погибло 128 односельчан, остальных жителей деревни вывезли в Германию, в том числе семью писателя. Оказались Саченки на ферме немецкого землевладельца, где работали до самого освобождения в мае 1945 года. Увиденное и пережитое Борисом Саченко еще ребенком, нашло свое отражение в его творчестве", - отметили организаторы.-0-