Открываются обменные гастроли Белорусского музыкального театра и Тульского театра драмы

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обменные гастроли между Белорусским государственным академическим музыкальным театром и Тульским государственным академическим театром драмы открываются сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БГАМТ.

Обменные гастроли стали традиционными, проводятся с 2013 года. На этот раз они будут проходить с 11 по 14 января. "Наш театр привез в Тулу оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса и "Веселая вдова" Франца Легара, музыкальную комедию "Здрасьте, я тетка Чарли!.." Оскара Фельцмана и шоу для детей и взрослых "Бал у Золушки". Завершит гастроли новогодний гала-концерт", - рассказали в музыкальном театре.

Тульский академический театр драмы привез в белорусскую столицу три спектакля. Так, сегодня и завтра зрители могут увидеть веселую драму "Последняя ночь Дон Жуана" по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта, 12 и 13 января - мюзикл для детей и взрослых Вениамина Наймана и Сергея Уткина "Сказка рождественской ночи", 13 и 14 января - комедию "Знойные мамочки" драматурга Дэвида Кристнера.-0-