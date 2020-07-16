Отзывчивые люди и кристально чистое небо - чем Беларусь впечатлила Сергея Полунина

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Звезда мирового балета Сергей Полунин на пресс-конференции "Славянского базара в Витебске" поделился своими первыми впечатлениями от Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самые первые впечатления я всегда получаю от людей. Здесь они очень приятные, отзывчивые, добрые. Страна вызывает чувство теплоты, - сказал артист. - И еще почему-то в Беларуси на меня произвело впечатление небо: широкое, кристально чистое, открытое на 360 градусов, его цвета. Таких ощущений ранее у меня еще не было, никогда на это не обращал внимание. В Москве небо другое".

Сергей Полунин считает "Славянский базар в Витебске" очень популярным, одним из самых известных фестивалей в мире. "Я никогда не был в Беларуси ранее, но очень люблю посещать новые для меня страны, узнавать людей, культуру, поэтому сразу согласился на участие в нем", - отметил танцовщик. Он добавил, что договоренность об этом была достигнута давно, еще до пандемии.

Сегодня на концерте торжественного открытия фестиваля Сергей Полунин выступит под композицию Максима Фадеева "Стану ли я счастливей". "Это будет свободный танец с классическими элементами, который вживую я исполню впервые", - анонсировал знаменитый танцовщик.-0-