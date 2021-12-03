"Ожившие картины": инклюзивный проект в НХМ позволит "услышать" искусство

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный инклюзивный проект "Ожившие картины" представили сегодня в Национальном художественном музее. В Беларуси это первая инициатива, которая позволяет людям с нарушением слуха стать участниками виртуальных экскурсий, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря просмотру видеосюжетов, неслыщащим и слабослышащим посетителям становится понятной история создания произведений, их замысел и особенности. Все то, что слышащий человек может узнать во время экскурсии.

Гид разработан для 15 произведений изобразительного искусства. Он имеет художественный сурдоперевод на белорусский жестовый язык и субтитры. Среди картин, которые сейчас доступны к изучению таким способом, "Буря" Ивана Айвазовского, "Три царевны подземного царства" Виктора Васнецова, "Партизанская мадонна (Минская)" Михаила Савицкого, "Мой город древний, молодой" Мая Данцига и другие. В проект также вошла скульптура "Баба Яга" Артемия Обера и другие произведения декоративно-прикладного искусства.

Проект доступен по QR-кодам, которые размещены в экспозиции и выделены логотипом. Когда посетитель наводит экран телефона на специальный знак с изображением рук, появляется ссылка на ютуб-канал, где можно посмотреть ролики. Эти видео можно найти и на сайте НХМ во вкладке "Доступный музей".

"Накануне Нового года нам музей вместе с Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка сделал такой подарок. Презентация проекта говорит о том, что сегодня у нас нет никаких преград в части познания произведений искусств. Главная миссия нашего музея - доступность для всех", - сказал генеральный директор НХМ Владимир Прокопцов.

Гендиректор отметил, что музей уже на протяжении 10 лет ведет активную политику в части безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Планируется, что скоро со стороны ул.Карла Маркса появится подъемник, позволяющий людям с ограниченными возможностями попасть в музей, а также лифт.

"Впервые в республике создан такой уникальный проект, который позволяет сделать все, чтобы мир искусства стал ближе и понятнее людям с нарушением слуха, - сказала одна из создателей проекта доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ Ирина Русакович. - И сегодня я чувствую большую радость. Поначалу казалось, что реализовать этот проект просто, но на самом деле это трудоемкий процесс, ведь нужно было организовать работу большой команды. Представьте, на съемки первого ролика у нас ушло семь часов. В итоге осталось только две минуты".

По словам доцента, в конечном результате вышли интересные сюжеты, представляющие эмоционально-выразительный рассказ. "Мы учли многие факторы: художественность подачи материала, личность рассказчика, включение дополнительных фотоматериалов", - сказала она.

Сурдогид расскажет не только историю создания произведения, но еще и о самом художнике и техниках, которые он применяет. При подготовке проекта организаторы провели большую работу: обращались к искусствоведам, чтобы не упустить ключевые моменты, отражающие картины, советовались с переводчиками.

"Проект будет полезен и студентам, изучающим жестовый язык, и сурдопедагогам. Получилось настоящее учебное пособие. Так что "Ожившие картины" - это, безусловно, многофункциональная инициатива", - дополнила Ирина Русакович.

Она также отметила заинтересованность со стороны других учреждений культуры. "Мирский замок также хочет создать такие виртуальные экскурсии. Эта идея универсальна и может быть применена в любой культурной и социальной среде", - заключила она.-0-

Фото Сергея Шелега