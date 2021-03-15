"Паэтычны марафон" ко Всемирному дню поэзии состоится в Минске 19 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Паэтычны марафон", приуроченный ко Всемирному дню поэзии, состоится 19 марта в Государственном музее истории белорусской литературы. Такая информация размещена на официальном сайте учреждения, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечается Всемирный день поэзии. Согласно решению ЮНЕСКО, основной целью утверждения праздника является поддержка языкового разнообразия через возможности поэтического слова. Кроме того, этот день должен содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений.

"Государственный музей истории белорусской литературы присоединяется к празднованию и проводит "Паэтычны марафон", который состоится в Троицком предместье. В мероприятии примет участие Издательский дом "Звязда". Сотрудники журналов "Полымя" и "Маладосць" познакомят посетителей с белорусскими журналами. А главной изюминкой мероприятия станет разговор с авторами-поэтами", - говорится в сообщении.

Мероприятие будет интересно ученикам старших классов, учащимся ссузов, студентам вузов и любителям белорусской литературы.-0-