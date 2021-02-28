Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 28 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:19 В России за сутки выявили 11 359 случаев заражения COVID-19 В мире
11:09 Палитра весны: выставка акварели и рисунка откроется 3 марта в НББ Культура
11:01 Уровень воды в районе побережья Японии в 2020 году стал максимальным за более чем 110 лет В мире
10:35 Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта Общество
10:32 Более 50 частных домов под Минском были без холодной воды из-за прорыва трубопровода Регионы
10:16 Изменения в техрегламент Таможенного союза на масложировую продукцию можно обсудить до 12 марта Экономика
10:06 Пять человек погибли на химическом заводе в Китае из-за утечки ядовитого газа В мире
09:53 Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson от коронавируса В мире
09:32 Границы Колумбии будут закрыты до 1 июня В мире
09:24 В Минске грабитель с ножом напал на женщину в подъезде Происшествия
09:02 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Автодором" в Единой лиге ВТБ Спорт
09:00 Минэкономики предлагает обсудить изменения в единый перечень административных процедур Экономика
00:57 В Барселоне в ходе акций протеста задержаны не менее 10 человек В мире
00:33 На проспекте Независимости столкнулись две легковушки Происшествия
27.02.21
27.02.21 23:59 Президент Чехии рассчитывает на поставки вакцины "Спутник V" В мире
27.02.21 23:20 Четыре комплекта наград нашли своих обладателей в третий день ЧМ по лыжным видам спорта Спорт
27.02.21 22:45 ФОТОФАКТ: Bison Race открывает сезон в беговом движении Спорт
27.02.21 22:07 Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги Спорт
27.02.21 21:55 ФОТОФАКТ: Спортивно-художественный праздник "Витебская лыжня" прошел в Городке Регионы
27.02.21 21:45 Егор Герасимов уступил в  полуфинале турнира в Монпелье Спорт
27.02.21 21:31 Лисакович помог "Локомотиву" победить ЦСКА в матче чемпионата России Спорт
27.02.21 20:57 В мире за сутки выявили более 420 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
27.02.21 20:29 В Англии эвакуировали тысячи человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой В мире
27.02.21 19:55 Нетрезвый водитель совершил ДТП в Минске Происшествия
27.02.21 19:29 Хоккеисты минского "Динамо" проиграли СКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
27.02.21 18:53 Эффективность "Спутника V" подтверждена против новых штаммов коронавируса В мире
27.02.21 18:29 УНИКС разгромил баскетболистов "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ Спорт
27.02.21 18:02 ФОТОФАКТ: Масленичные гуляния прошли в Гродно Регионы
27.02.21 18:00 Выставка картин Надежды Пашкевич к 130-летию Максима Богдановича откроется в Минске Афиша
27.02.21 17:37 В Ницце прошел митинг против введения карантина по выходным В мире
Все новости
Все новости
Культура
28 февраля 2021, 11:09

Палитра весны: выставка акварели и рисунка откроется 3 марта в НББ

Фото из архива
Фото из архива

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка акварели и рисунка "Палитра весны. Пока растет трава в Беларуси" откроется 3 марта в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА в НББ.

Национальная библиотека Беларуси продолжает добрую традицию открытия художественных выставок к весенним праздникам. Первая экспозиция посвящена Дню женщин. "Проект-поздравление "Палитра весны. Пока растет трава в Беларуси" призван напомнить о скором пробуждении природы. Поэтическая строка в названии выставки подсказывает, что в центре творческого внимания художников - богатство лугового разнотравья: камыши, мхи, ягодники, нежные весенние ростки, пробивающиеся через прошлогоднюю листву, шепот скромных сухоцветов", - отметили организаторы.

В этом году палитра весны представлена работами таких белорусских акварелистов, как Владимир Рынкевич, Алесь Квятковский, Вера Ковзанович, Николай Овчинников, Егор Артюхов, Григорий Межуев, Елена Шичко, Сергей Писаренко, Галина Хайдарова, Феликс Гумен.

"С весенним праздником женщин поздравят профессиональные и начинающие художники, педагоги, члены творческих объединений, студенты художественных специальностей вузов, художники-любители акварели и оригинальной графики", - рассказали в НББ.

Организаторы выставки - Национальная библиотека Беларуси, арт-студия "Аквавир" (руководитель Владимир Рынкевич) и Белорусский союз художников. Отбор экспонатов проходил по конкурсному принципу. Среди выставленных работ жюри определит лучшие.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
библиотека выставка Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
ФОТОФАКТ: Белорусский театр "Лялька" в Витебске показал премьеру спектакля "Ох і залатая табакерка"
Фото из архива Пейзаж - это зеркало души: творческая встреча с художницей Анной Гадировой пройдет в Минске
Фото из архива Народный литературный театр "Жывое слова" БГПУ удостоен Гран-при фестиваля "АРТ-вакацыi"
Фото музея Бусы из шерсти научат делать на мастер-классе в Полоцке
Иудеи празднуют Пурим в Гродненской хоральной синагоге ФОТОФАКТ: Иудеи всего мира отмечают Пурим
Фото из архива Вера Полякова-Макей: я никогда не прощу Латушко за то, что он вытер ноги о Купаловский театр
Главное
Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Иммунитет белорусов и мутации SARS-CoV-2 - что известно специалистам и ученым
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1459 пациентов с COVID-19, выписан 1491
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Топ-новости
Минэкономики предлагает обсудить изменения в единый перечень административных процедур
Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 человек
ФОТОФАКТ: В Минске проходит Большая городская барахолка
Участников из четырех стран соберет в БГУ научная конференция о журналистике
Кухарев поручил в течение года привести в порядок пандусы у подъездов
ФОТОФАКТ: Белорусский театр "Лялька" в Витебске показал премьеру спектакля "Ох і залатая табакерка"
Изменены отдельные нормы строительной деятельности
Каранкевич: увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на пятилетку
Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК
ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел областной рыболовный фестиваль
Представители Администрации Президента проведут в марте выездные приемы и встречи в коллективах
ФПБ начинает еженедельный мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости
Первые валидационные серии вакцины "Спутник V" произвели в Беларуси
Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития
Румак: этноконфессиональный мир - один из важнейших факторов социальной стабильности в стране
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.