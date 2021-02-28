Палитра весны: выставка акварели и рисунка откроется 3 марта в НББ

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка акварели и рисунка "Палитра весны. Пока растет трава в Беларуси" откроется 3 марта в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА в НББ.

Национальная библиотека Беларуси продолжает добрую традицию открытия художественных выставок к весенним праздникам. Первая экспозиция посвящена Дню женщин. "Проект-поздравление "Палитра весны. Пока растет трава в Беларуси" призван напомнить о скором пробуждении природы. Поэтическая строка в названии выставки подсказывает, что в центре творческого внимания художников - богатство лугового разнотравья: камыши, мхи, ягодники, нежные весенние ростки, пробивающиеся через прошлогоднюю листву, шепот скромных сухоцветов", - отметили организаторы.

В этом году палитра весны представлена работами таких белорусских акварелистов, как Владимир Рынкевич, Алесь Квятковский, Вера Ковзанович, Николай Овчинников, Егор Артюхов, Григорий Межуев, Елена Шичко, Сергей Писаренко, Галина Хайдарова, Феликс Гумен.

"С весенним праздником женщин поздравят профессиональные и начинающие художники, педагоги, члены творческих объединений, студенты художественных специальностей вузов, художники-любители акварели и оригинальной графики", - рассказали в НББ.

Организаторы выставки - Национальная библиотека Беларуси, арт-студия "Аквавир" (руководитель Владимир Рынкевич) и Белорусский союз художников. Отбор экспонатов проходил по конкурсному принципу. Среди выставленных работ жюри определит лучшие.-0-