Память в фотографиях: выставка в Гомеле расскажет о войне в Афганистане

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Афганистан - память в фотографиях" откроется 15 февраля в музее истории печати и фотографии Гомельщины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее истории города Гомеля.

Посетители увидят уникальные фотоматериалы из личных архивов воинов-интернационалистов - солдат и офицеров. Мгновения тех дней запечатлены на пленке благодаря мужеству и отваге этих людей, обратили внимание в музее. По словам специалистов, сохранившиеся снимки описывают афганскую войну лучше всяких слов.

"Вести дневники и записи, а тем более фотографировать в условиях военного времени строго запрещалось. Поэтому материалы из личных архивов уникальны. Представленные фотографии - это ожившие страницы истории. Сколько бы лет ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к тем событиям. Ведь это история страны, наших родных, близких, знакомых", - подчеркнули в госучреждении.

Фотоэкспозиция является продолжением начатого в 2016 году проекта "Афганистан - память и боль". Работать выставка будет по 19 марта.-0-