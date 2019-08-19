Памятник Льву Сапеге откроют в Слониме ко Дню белорусской письменности

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник Льву Сапеге откроют 1 сентября в Слониме ко Дню белорусской письменности, сообщила журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

"1 сентября праздник начнется в 11.00. Вся делегация Союза писателей соберется около памятника Льву Сапеге, который планируется открыть. Потом мы шествием направимся к главной площадке, где в 12.00 состоится торжественное открытие Дня белорусской письменности. На сцену в этот праздничный день выйдут наши коллеги, которые имеют честь носить звание лауреатов Национальной литературной премии. Каждый из награжденный получит по 100 базовых величин", - рассказала Елена Стельмах.

В 14.30 начнется концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны". "Это будет своеобразная презентация книги "Мая Радзіма", которую Союз писателей Беларуси создавал ко Дню белорусской письменности. Тут поэзия, проза наших современных авторов. Надеемся, эта книга найдет своего читателя и будет интересной нашим юным читателям, школьникам", - отметила первый заместитель председателя союза.

По словам Елены Стельмах, 31 августа в Слониме пройдет международный круглый стол, который объединит писателей из регионов Беларуси и зарубежья. "Это своеобразный отчет для Союза писателей Беларуси о том, что было сделано за год и не только. В Слоним приедут как писатели из аппарата Союза писателей, так и наши коллеги из областей. В этом году мы планируем, что в 11.00, когда начнется международный круглый стол с участием зарубежных писателей, к нему присоединятся и наши коллеги из регионов, - сказала она.- На круглом столе будет идти разговор о писателе, его роли в жизни общества, о значимости слова, чтобы оно захватывало души, было позитивным, призывало к миру и состраданию - это то, что волнует писателей - участников международного круглого стола".

В этот же день пройдет открытие фотовыставки "Бачу Беларусь такой". "Кроме того, наши писатели присоединятся к культурно-просветительской акции, которая будет проходить в Жировичах, со своим представлением "Я слова ў душы нашу". В этом святом месте будут звучать стихи наших поэтов", - подчеркнула первый заместитель председателя.

31 августа в 11.00 начнет работу площадка "Слова пісьменніка". "Этот день будет посвящен презентациям Гродненского областного отделения. Участие примут и литераторы из Барановичей. Союзу писателей очень важно поддерживать районные литературные объединения. Будет представлено творчество молодого автора Максима Бацкалевича. Он инвалид и сам не сможет рассказать о своих книгах, это сделает его мама. Во второй день площадка "Слова пісьменніка" будет посвящена выступлению других областных отделений. Тут будут проходить презентации, автограф-сессии, можно будет встретиться с любимыми писателями, приобрести их книги", - добавила Елена Стельмах.-0-