Памятник Льву Сапеге установили в Слониме

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме сегодня установили памятник Льву Сапеге, сообщили БЕЛТА в отделе культуры Слонимского райисполкома.

Скульптура украсила исторический центр. Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом выше 4 м. Авторы памятника скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.

"Я уроженец слонимской земли. Можно сказать, что сейчас воплотилась моя мечта. Идея установить памятник известному земляку возникла полтора десятка лет назад. Рад, что она реализована", - отметил Иван Миско. Он подчеркнул, что в Слониме впервые появился памятник такого масштаба.

Лев Сапега - значимая историческая фигура для города. Некогда издатель Статута Великого княжества Литовского был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался. За время правления Льва Сапеги Слоним стал центром торговли и ремесел. Были построены ратуша, торговые ряды, цеха ремесленников, сложился исторический центр города с мощеными улицами, площадями и мостами. По его ходатайству в 1591 году городу было присвоено Магдебургское право, дарован герб, на котором изображен лев, держащий золотую стрелу.

Торжественное открытие памятника запланировано в День белорусской письменности, который Слоним примет 1 сентября.

В управлении культуры Гродненского облисполкома рассказали, что в регионе появятся памятники и другим известным личностям. В частности, в Слониме вскоре планируют установить бюст Михаила Казимира Огинского. В Жировичах в 2020 году намерены установить памятник архимандриту Серафиму Жировичскому.

Появятся новые памятники и в других районах области. В Лиде, например, увековечили в бронзе великого князя литовского Гедимина. Конная статуя высотой около 3 м установлена на площадке перед Лидским замком. Торжественное открытие скульптуры состоится в День города, который Лида отпразднует 7 сентября.

Кроме того, в Новогрудке прорабатывается вопрос об установке памятника князю Миндовгу. В Дятлово планируют установить скульптуру основателю города гетману Константину Острожскому.-0-

Фото Леонида Щеглова