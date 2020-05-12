Памятную медаль в честь Кирилла Туровского презентовали в Гомельской области

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Памятную медаль "Кiрыла Тураўскi. Асветнiк. За ўклад у лiтаратуру" в честь белорусского и общеславянского просветителя и поэта Кирилла Туровского презентовали онлайн в Гомельском областном отделении Союза писателей Беларуси, сообщил БЕЛТА председатель областного отделения Владимир Гаврилович, ставший инициатором создания медали.

Медалью предполагается награждать писателей, деятелей культуры и искусства Беларуси, других славянских стран за вклад в художественную литературу, искусство, книгоиздание, культурно-просветительскую деятельность. "Награды могут быть удостоены и те, кто активно выступает за популяризацию творческого наследия белорусского и общеславянского святителя и поэта Кирилла Туровского, классиков и современных авторов как в Беларуси, так и за рубежом", - добавили в областном отделении союза. Среди потенциальных обладателей медали также представители других литературных творческих объединений (отечественных и зарубежных), общественные и культурные деятели, а также в целом организации и предприятия - общественные и государственные.

Медаль серебристого цвета, имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне размещены рельефное изображение Кирилла Туровского и три надписи на белорусском языке: "Гомельскае абласное аддзяленне ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі", "Кірыла Тураўскі. Асветнік"; "За ўклад у літаратуру”. На оборотной стороне - порядковый номер. "Памятная медаль соединяется с колодкой с изображением белорусского национального орнамента, обтянутой зеленой и красной лентой", - рассказали в отделении. Одновременно вручается удостоверение установленного образца.

Первое награждение этим знаком отличия запланировано во время открытия II Фестиваля-праздника "На земле К.Туровского" и XV Международного фестиваля-праздника "Славянские литературные дожинки-2020", которые пройдут в Гомельской области в начале осени. Награда учреждена в честь 15-летия областного отделения СПБ.-0-