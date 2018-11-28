Памятный знак "Новополоцк - культурная столица Беларуси" откроют 14 декабря

28 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 2 тыс. мероприятий состоялось в Новополоцке за время республиканской акции "Культурная столица Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Завершающим аккордом акции станет программа праздничных мероприятий 14 декабря. Откроет ее интерактивная выставка "Лілея сяброўства" в городском Центре культуры. Здесь будет представлен итог творческого проекта с одноименным названием, ставший одним из знаковых событий акции "Культурная столица Беларуси". Проект был направлен на знакомство молодежи с культурой городов-побратимов Новополоцка через общение со сверстниками.

Затем все участники переместятся в городской сквер на площади Строителей, где состоится открытие памятного знака "Новополоцк - культурная столица Беларуси". Арт-объект представляет собой фигуру музы с лилией в руках (символ города). Продолжит праздничную программу концерт во Дворце культуры "Нафтана", на котором выступят лучшие творческие коллективы города и приглашенные артисты.

Статус культурной столицы Беларуси сыграл огромное значение в укреплении имиджа Новополоцка. За 2018 год город стал местом проведения большого количества культурных мероприятий республиканского и международного уровня. Здесь проводились уже полюбившиеся и ставшие визиткой города международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Халі-хало", межгосударственный конкурс юных пианистов "Музычная лілея", межрегиональный конкурс-пленэр "Палитра Придвинья", фестиваль красоты и грации "Мисс Новополоцк". Впервые прошли городские конкурсы бардовской песни "Семь струн души", ансамблевой музыки "Весенняя фантазия", фестиваль урбанистического искусства "Живой бетон", вызвавшие большой интерес среди конкурсантов и зрителей. Впервые Новополоцк на праздновании 60-летия города принял фестиваль "Песня года Беларуси".

"Эти и многие другие события 2018 года (выставки, акции, концерты, конкурсы и т.д.) проходили под знаком "Новополоцк - культурная столица Беларуси 2018 года" и без сомнения украсили культурную жизнь гостей и жителей нашего города", - резюмировали в горисполкоме.-0