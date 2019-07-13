Панайотов: "Славянский базар" - это бесконечный круговорот эмоций артистов и зрителей

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Славянский базар в Витебске" - это бесконечный круговорот ярких эмоций артистов и зрителей. Об этом сказал на своем сольном концерте в фестивальном Витебске украинский и российский певец, автор-исполнитель Александр Панайотов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад этой встрече здесь и сейчас, в этом особом месте, где мы, артисты, дарим вам свои эмоции, а вы, зрители, щедро возвращаете их нам, наполняя творческой энергией вновь и вновь", - подчеркнул артист в начале концерта. Искренние слова восхищения он выразил в адрес витебского форума: "Глядя на концерте торжественного открытия "Славянского базара" на трех ведущих на сцене - из Беларуси, России и Украины, я осознал всю ценность этого фестиваля, его огромную объединяющую роль". Пусть в нашей жизни никогда не будет дрязг и разногласий, пожелал он всем собравшимся.

Одна из самых трогательных песен, написанных певцом за последнее время, посвящена всем матерям. С ее объявлением зрители синхронно подняли вверх бумажных ангелов, вызвав восторженное "Класс!" у артиста. О реквизите позаботились верные фанаты Александра Панайотова, приехавшие на концерт не только со всей Беларуси, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Риги.

Вместе со зрителями за два часа артист спел много лиричных композиций. Одна из них - "Зачем тебе я?" Для собравшихся в зале это был, определенно, риторический вопрос. Накала эмоций не выдержал один из гостей: "То, что вы поете, - это здорово. Ваши песни потрясающи".

Во время концерта Александр Панайотов исполнял не только свои песни. Прозвучали "Любовь, похожая на сон" Аллы Пугачевой, "Я слушал дождь" (дуэт с Григорием Лепсом) и любимая композиция певца из репертуара британского музыканта Джорджа Майкла. В какой-то момент зал под зажигательные ритмы превратился в танцпол.

Исполнителя на протяжении всего выступления публика щедро благодарила васильковыми букетами, многочисленными подарками и громкими аплодисментами. Александр Панайотов не скупился на ответные комплименты. Его вокал и душевная атмосфера сделали этот вечер, хотя на "Славянском базаре в Витебске" по-другому и не бывает.-0-