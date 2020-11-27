Пандемия не помешала Беларуси и России осуществить совместные проекты - директор музея истории ВОВ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия не помешала Беларуси и России осуществить совместные проекты. Такое мнение высказал директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев во время выставочно-дискуссионного мероприятия "Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы многое сделали, осуществили практически все намеченные планы: провели совместные выставки, тесно работали в онлайн-режиме. Ни Беларуси, ни России пандемия не помешала. Переданный нам российскими коллегами опыт, высказанные во время заседания коллегий министерств культуры Беларуси и России идеи, а также доклады с сегодняшнего круглого стола - все это мы фиксируем и будем внедрять в общее пространство двух стран", - отметил Владимир Воропаев.

Круглый стол в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны затронул тему творческих проектов российских и белорусских учреждений культуры. Докладчики поделились своими наработками, высказали идеи и предложения. Директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Александр Воронко отметил, что то наследие, которое хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, и проводимая здесь работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи заслуживают отдельных слов признательности и благодарности. "Нам есть о чем поговорить и чем обменяться в рамках круглого стола. Во время заседания коллегий министерств двух стран, которое состоялось вчера в Национальной библиотеке, было сказано, как много проектов уже реализовано и сколько предстоит еще сделать. Работа кипит, и когда мы говорим о едином культурном пространстве России и Беларуси, это действительно реальность", - сказал он.

Сегодня на мероприятии состоялся обмен подписанными соглашениями о культурном сотрудничестве между Могилевским областным методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы и Брянским методическим центром "Народное творчество". Аналогичный документ заключен и между Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и Брянским государственным краеведческим музеем. Кроме того, сегодня открылась выставка "Евгений Халдей. Знамя Победы" и прошла и дискуссия о роли российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории. Студенты Российского института театрального искусства - ГИТИС представили спектакль.

Как сообщалось ранее, совместное заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России прошло 26 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. В нем приняли участие министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, а также представители учреждений культуры. На заседании была затронута тема перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере культуры.-0-