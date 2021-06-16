Пандемия в произведениях художников представлена во Дворце искусства

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Безграничное искусство. Белорусская часть всемирной виртуальной выставки" творческого объединения "Артель" открылся сегодня во Дворце искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект посвящен двум знаковым событиям для "Артели" и Белорусского союза художников. Одна часть экспозиции посвящена памяти Сергея Малишевского, который умер около года назад. "Это был достаточно оригинальный художник, который работал в стилистике сюрреализма. Был очень известен своим ярким творческим почерком. Его уход из жизни стал большой потерей для белорусского искусства", - отметила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

"И вот, по прошествии времени объединение вспоминает его творчество выставкой-посвящением "Мы вместе", где будут представлены его работы. Кстати, его картин практически не осталось у семьи. Очень много произведений разобрали коллекционеры. Они любили его за удивительно магический, сюрреалистический стиль, выписанность каждой детали. Это поистине фантастический мир, который всегда хочется рассматривать", - сказала искусствовед.

Сергей Малишевский родился в 1956 году в семье известного художника и педагога Альгерда Малишевского, творчество которого стало знаковым, аккумулировало лучшие достижения белорусского искусства 1960-1970-х годов и европейских художественных течений.

В экспозицию вошли работы, сделанные другими мастерами в память о Сергее Малишевском. "Это такой душевный порыв, чтобы художника не забывали. Особенно помня пример Николая Селещука, работы которого тоже разошлись в основном по частным коллекциям, а потом очень сложно их собрать. Феномен исчезает, если о нем не говорить", - акцентировала внимание Наталья Шарангович.

Вторая часть проекта - "Адкрыты свет. Мастацтва пасля пандэміі". "Это очень долгий период молчания, который был характерен не только для нас, но и для мировой культуры. Где-то не работали театры, не проводились выставки. В общем, все были в состоянии определенного шока. У художников поменялось мышление: они стали меньше общаться, проводить общие выставки", - рассказала искусствовед.

"Экспозиция показывает видение художников, что мы как-то приспособились к этой ситуации, поняли, что живы и искусство никуда не делось с этой новой жизнью. При этом хочется заявить, что художники по-прежнему работают и за этот период тихой работы внутри самого себя они высказались об этих обстоятельствах. Сейчас пришел момент, когда они могут собраться вместе и это высказанное, выстраданное ощущение жизни показать. Посетители через эту выставку смогут понять, как художники в это время воспринимали мир", - уверена Наталья Шарангович.

Руководителем объединения "Артель" является Григорий Нестеров. "Он сам придумывает концепции выставок и всегда философствует на тему искусства. Также постоянно пытается вычислить какие-то магистральные точки развития мирового искусства и каким-то образом подтянуть белорусское искусство под этот мировой процесс, то есть найти ему там место. Чаще бывает, что наше искусство вычленяют, ищут национальную особенность, а он, наоборот, берет эту фишку и, как мозаику, вставляет в большой процесс развития мирового искусства", - подчеркнула искусствовед.

"В целом в "Артели" собрались очень хорошие живописцы, которые видят мир по-разному, но при этом все очень активные. Они занимаются творчеством беспрерывно, постоянно в работе, много выставляются. И каждый из них отдельная личность. А периодически участники собираются вместе, чтобы показать, что искусство живо, разнообразно, интересно, всегда новое и движется вперед", - добавила Наталья Шарангович.-0-