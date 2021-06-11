Парад духовых оркестров впервые прошел на фестивале в Молодечно

11 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Парад духовых оркестров Минской области впервые прошел на национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Сводный оркестр, в который вошли два оркестра из Слуцка (детский и взрослый), по одному из Смолевичей, Вилейки, Молодечно и Старых Дорог, с двух сторон подошел к центральной площади города, где исполнил пять общих номеров. Затем каждый из них представил свой сольный номер. Участников сводного оркестра сопровождали три группы мажореток из Вилейки, Столбцов и Слуцка. Всего задействованы более 200 человек.

За действом, которое украсило молодечненский фестиваль, зрители наблюдали в течение часа. Их вниманию была представлена практически вся партитура духового оркестра - прозвучали флейта, кларнет, саксофон, валторна, труба, туба, баритон, тенор.

Как отметила директор Дворца культуры в Молодечно Светлана Сороко, в сводном духовом оркестре под названием "Фанфары Минщины" приняли участие ведущие духовые оркестры Минской области. В их исполнении прозвучала музыка белорусских композиторов.

По словам руководителя образцового духового оркестра Вилейской детской школы искусств Валерия Чечулина, участие в фестивалях для оркестра не ново: раз в три года проходит "Минский вальс", где представлено около 20 оркестров со всей Минской области. "Однако именно на празднике в Молодечно мы впервые. Особенно приятно, что это национальный фестиваль, то есть формат у него более серьезный", - сказал он.

Что касается духового оркестра Вилейской детской школы искусств, всего в нем 25 человек - в основном юные участники от 11 до 16 лет. Учителей только четверо. По опыту наибольшей популярностью у ребят пользуется саксофон, девочкам больше нравится флейта. "Я считаю, что мы делаем хорошее дело, занимаясь популяризацией духовой музыки", - заключил он.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" пройдет с 11 по 13 июня и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-

Фото Сергея Шелега

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