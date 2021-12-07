Партизанский Дед Мороз на зиму поселился в урочище Хованщина

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе партизанской славы "Хованщина" на всю зиму поселился партизанский Дед Мороз, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Ивацевичского историко-краеведческого музея Раиса Горбач.

Внешне партизанский Дед Мороз выглядит иначе, чем его коллеги по ремеслу. Во-первых, борода - из пакли. Во-вторых, одет в тулуп и подпоясан ремнем с кобурой. В-третьих, на его голове либо шапка-ушанка со звездой, либо папаха с красной полосой. В руке он держит увенчанный красной звездой посох. Неизменен лишь мешок с подарками. "Наш Дед Мороз снова поселился в "Хованщине" 4 декабря. В партизанском лагере он будет жить все три зимних месяца. Приехать к нему можно и в будни, и в выходные дни. Он радостью принимает гостей. Предлагаем им квест под названием "Разведка ищет партизанского Деда Мороза". Посетители перевоплощаются в разведчиков со своим командиром. Выполняя задания, они знакомятся с мемориальным комплексом и одновременно ищут Деда Мороза", - рассказала Раиса Горбач.

Предлагают туристам поучаствовать и в мастер-классе по украшению новогодней елки. Игрушки на ней тоже особенные. Символ Нового года наряжают гирляндами из гильз, флажков и кусочков красной ткани. Заметный атрибут на елке - парашют с грузом. "Самым желанным подарком с большой земли были сброшенные с самолета грузы с оружием, боеприпасами, медикаментами, газетами и книгами для детей. Перед новогодними праздниками обязательно там были и угощения: подушечки и "петушки" на палочке", - рассказала директор музея.

Не обходится без развлечений на свежем воздухе, песен и стихов у елки, чаепитий с пряниками, изготовленными из ржаной муки с медом и сухофруктами. Дед Мороз приготовил для детей символичный подарочный набор - бумажный пакетик с пряником, леденцом, яблочными сушками и двумя грецкими орешками. В военное время такие сладости для детворы были очень большим подарком.

Организаторы обращают внимание, что посещение мемориального комплекса проводится по предварительной записи. Урочище Хованщина находится в 26 км от Ивацевичей, в череде съездов неместные жители могут легко заблудиться.-0-