Пасхальный фестиваль в академии музыки познакомит с зарубежными молодежными хорами

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Пасхальный фестиваль "Творчество молодых", который пройдет в Белорусской государственной академии музыки с 29 апреля по 3 мая, познакомит с детскими и молодежными хоровыми коллективами из Грузии, Эстонии и России, сообщили БЕЛТА в БГАМ.

"Пасхальный фестиваль - уникальное мероприятие, которое является продолжением ряда крупных творческих проектов академии, получивших высокую оценку и общественный резонанс в стране, - отметили в БГАМ. - В основу концепции форума положена идея приобщения в самые важные и радостные для всего христианского мира дни Пасхальной седмицы к вечным духовным ценностям национального и мирового музыкального искусства, укрепления одной из основополагающих традиций академии - творческой преемственности поколений". Программа фестиваля включает концерты в исполнении лучших студенческих творческих коллективов и солистов из числа преподавателей, выпускников и студентов академии, лауреатов международных конкурсов, лауреатов и стипендиатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, с именами которых связаны настоящее и будущее белорусской музыкальной культуры.

Так, на гала-концерте 29 апреля выступят симфонический оркестр БГАМ под руководством дирижера, обладателя медали Франциска Скорины Андрея Галанова и хор академии во главе с Инессой Бодяко, а солировать будут лауреаты международных конкурсов: студент академии музыки цимбалист Дмитрий Колотило и учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ скрипач Никон Мазаль. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Арама Хачатурана, Виктора Войцика, Дмитрия Смольского. В программе "Шэдэўры вакальнай музыкі" 30 апреля примут участие студенты Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Глинки, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Анастасия Колотова и Анатолий Бадаев вместе со своим преподавателем Мариной Резниковой, а также студенты и выпускники кафедры пения БГАМ и солисты Большого театра Беларуси - Юрий Городецкий и Виктор Менделев. Концерт "Скарбы духоўнай музыкі Грузіі" состоится 2 мая. В нем выступит студенческий хор Тбилисского университета под руководством дирижера Серго Урушадзе. Пасхальный фестиваль завершится "Харавым святам" с участием студенческого хора БГАМ под руководством Инессы Бодяко, хора мальчиков Национальной оперы Эстонии во главе с дирижером Хирво Сурва, Образцового хора мальчиков и юношей "Ладья" детской музыкальной школы №4 имени Владимира Свердлова (Тольятти, Россия). В мероприятиях форума также примет участие заведующий отделением звонарей Минского духовного училища магистр искусств Богдан Березкин.

Во время фестиваля состоится церемония вручения премий представителям профессорско-преподавательского состава и талантливым учащимся академии и гимназии-колледжа при БГАМ, которые способствовали укреплению высокого статуса профессионального музыкального образования в Беларуси и за рубежом.

Форум проводится при поддержке Министерства культуры, специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, посольства Грузии в Беларуси и при участии Свято-Елисаветинского монастыря.-0-