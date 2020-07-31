"Паўлiнка" в замке, "Папа-fest" и рыцарский турнир - Лида отметит День города

Во время празднования. Фото из архива

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лида, культурная столица Беларуси, 1 августа отметит День города. Его жителей и гостей ждет насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Лидского райисполкома.

Праздник фактически начнется сегодня. Хорошим подарком к нему станет легендарный спектакль. Национальный академический театр имени Янки Купалы покажет знаменитую "Паўлінку" в Лидском замке. Спектакль, включенный в Список историко-культурных ценностей Беларуси, завершит 100-й сезон театра. К слову, посмотреть постановку можно бесплатно. Начало в 18.00.

Основными локациями для празднования 1 августа станут Лидский замок и его окрестности. Гости смогут посетить интерактивные площадки различной тематики: города мастеров и художников, литературный и хлебосольный города, а также города юности и детских талантов. Запланирован семейный фестиваль "Папа-Fest", во время которого энергичные и активные отцы смогут продемонстрировать свою ловкость, эрудицию, творческие способности. Пройдет и марафонский заплыв на открытой воде по озеру.

На протяжении дня в замке будут работать экспозиции - в башнях, боевых галереях, выставочном зале. Здесь же пройдет и традиционный рыцарский турнир. Гостям предложат попробовать себя в старинных играх и забавах.

Сразу на нескольких сценах развернутся концертные программы. Ждут гостей праздника выступления оркестров, а также звезд белорусской эстрады. На одной из площадок желающим предложат поучаствовать в мастер-классах по игре на музыкальных инструментах и вокалу. Завершится день праздничной дискотекой.

К Дню города подарок получат и самые юные жители Лиды. В городском парке сегодня откроется детская зона со скульптурами сказочных персонажей.-0-