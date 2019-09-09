Павел Скакун победил в номинации "Лучший оператор" на фестивале короткометражного кино в Алматы

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский оператор Павел Скакун, снявший короткий метр "Франка", победил в номинации "Лучший оператор" международного конкурса фестиваля короткометражного кино Baiqonyr в Алматы, сообщили БЕЛТА организаторы.

Кадр из фильма

Новеллу "Франка" снял режиссер Митрий Семенов-Алейников на "Беларусьфильме" в 2018 году по сценарию Валентина Залужного. 29-минутная лента повествует о бессмысленности и жестокости войны, об искуплении. Кровь за кровь - вот основной принцип войны. Месть - это первое чувство, которое вспыхивает в женщинах, нашедших приют на небольшом хуторе, когда к ним в руки попадает раненый немецкий солдат. Они едва не убивают его, как это хотела сделать Франка, вымещая гнев за своих погибших детей. Но даже в жестоких обстоятельствах войны женское милосердие побеждает ненависть. В ролях: Марина Поддубная, Антон Жуков, Зинаида Зубкова, Юлиана Михневич, Карина Самцова, Ксения Черницкая.

В Алматы с 4 по 8 сентября проходил IV Baiqonyr International Short Film Festival. На протяжении пяти дней молодые режиссеры из Казахстана, России, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Алтая, Татарстана, Азербайджана и Беларуси радовали своими работами ценителей короткого метра. В этом году существенно изменилась программа, и Baiqonyr ISFF впервые вышел на международный уровень.

Кадр из фильма

Победителей выбирали два состава жюри. Международную коллегию, которая отсмотрела работы казахстанских участников, возглавила режиссер и отборщик Oberhausen International Short Film Festival Кристиана Бюхнер, а председателем национального жюри, оценивавшего международный конкурс, был режиссер, обладатель "Золотого Георгия" Московского международного кинофестиваля Фархат Шарипов.

Отмечены сценарист Сара Кнар из Казахстана за фильм "Видеорегистратор", актеры Саламат Нурмамбетов и Даниель Курманалиев за работу в картине "Прощай" и режиссер Данияр Абиров за ленту "51+", а лучшим фильмом стал "Прощай" Караша Жанышова (Кыргызстан). Специальным призом отмечен Михаил Кулунаков из Алтая за короткий метр "Изгородь".

В национальном конкурсе лучшими стали: художник-постановщик Асель Улжебаева, актеры Санжар Мустафа, Лаура Жадигер и Анель Ислямова, оператор Айдос Сулеймен и режиссер Еламан Шаубанов. "Ханские танцы" Рабига Орынбасарова назван лучшим документальным фильмом, а Гран-при вручили режиссеру Амиру Аменову за работу "Жаздың салқын түні".-0-