Печать полоцкого епископа XII века нашли в Пскове

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время раскопок в Пскове (Россия) на ул.Волкова археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия. О находке написал российский журнал "Наука и жизнь" со ссылкой на Археологический центр Псковской области, сообщает БЕЛТА.

"Печать двухсторонняя. На одной стороне изображена богоматерь, на другой находится греческая надпись "Печать Дионисия, епископа Полоцка". Датируется она второй половиной XII века", - сообщает издание.

Среди печатей своего времени булла Дионисия выделяется несколько большими размерами: ее диаметр достигает 27-28 мм против обычных 20 мм. В сводке археолога Валентина Янина (она вышла в 1970 году) приводятся только два экземпляра такой печати: одну из них нашли на Новгородском (Рюриковом) городище, другая неизвестного происхождения, хранится в Государственном историческом музее.

"О самом Дионисии письменные источники почти ничего не сообщают. Полоцкую кафедру он возглавил между 1156/1157 и 1166/1167 годами. По одной из версий, до принятия епископского сана был монахом Киево-Печерского монастыря, по другой - греком, приехавшим в княжество из Византии. Умер в 1184 году, но где похоронен - неизвестно", - резюмирует журнал.-0-

Фото из Instagram-аккаунта Археологического центра Псковской области