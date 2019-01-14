Печатный станок образца XVI века и оригинал издания Скорины представят на Минской книжной выставке

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На центральном стенде XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки представят печатный станок образца XVI века и оригинал "Малой подорожной книжицы" Франциска Скорины 1522 года издания, сообщил журналистам заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные события и наиболее яркие мероприятия книжного форума по традиции пройдут на центральном стенде Министерства информации Беларуси. "Наш стенд будет олицетворять связь поколений, прошлого и будущего, ведь у нас есть чем гордиться. Мы основываем свою историю и современные достижения на тех победах и исторических личностях, которые позволяют нам строить что-то новое сегодня и говорить о том, что начиналось все это с белорусской земли. Поэтому и печатный станок, который был изготовлен по чертежам XVI века, и вся оригинальная композиция стенда позволят окунуться в прошлое первопечатного слова и истоков книги. К тому же мы стремились взять все лучшее и самое интересное, что привлекало внимание посетителей выставки-ярмарки прошлых лет", - рассказал замминистра.

Белорусский стенд основан на проекте "В поисках утраченного" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова. "Этому проекту почти 15 лет. Он представляет собой серию из 21 книги, которую можно будет увидеть, посмотреть и оценить на выставке. Проект Владимира Лиходедова будет представлен печатным станком образца XVI века и оригинальной коллекцией открыток, которая не имеет аналогов в мире. Мы думаем, будет интересно узнать места, изображенные на них. Кроме того, на нашем стенде мы представим редкие книги, газеты, журналы, письменные принадлежности и многое другое - то, что ассоциируется с книгоизданием", - подчеркнул Игорь Бузовский.

По его словам, отдельной точкой притяжения для многих посетителей Минской книжной выставки-ярмарки станет оригинал книги Франциска Скорины "Малая подорожная книжица" 1522 года издания. "Современные технологии позволят не только презентовать ее в электронном виде, но и дадут возможность "полистать" и почитать", - добавил замминистра.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Ожидается участие более 300 экспонентов из 35 стран.

Организаторами выставки-ярмарки выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси. Соорганизаторы: Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство культуры, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-