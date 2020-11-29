Пехтерева: при подготовке к детскому "Евровидению" больше всего запомнился день съемок клипа

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к детскому конкурсу песни "Евровидение-2020" больше всего запомнился день съемок клипа, рассказала в эфире "Беларусь 1" представительница Беларуси на песенном форуме Арина Пехтерева, сообщает БЕЛТА.

Накануне состоялась пресс-конференция участников детского "Евровидения-2020". Юных исполнителей из 12 стран объединили на дистанционной встрече в онлайн-формате. Она транслировалась на официальном канале конкурса в YouTube. "Мне был задан вопрос: "Какой день больше всего запомнился?" Я ответила, что больше всего мне запомнился день, когда мы снимали клип. Было очень интересно - потрясающая сцена, вокруг много профессионалов, моя команда. Я чувствовала себя уверенно", - отметила Арина Пехтерева.

Сразу после могилевчанка записала отрывок припева песни, исполнив его а капелла. Кстати, ее вокальные данные - одна из самых обсуждаемых тем поклонниками конкурса.

18-й детский песенный форум пройдет в прямом эфире из Варшавы в телестудии со всеми ведущими и необходимой командой, которая будет соблюдать социальную дистанцию. Во время него все участники представят выступления, записанные ранее в своих странах. По результатам жеребьевки откроет конкурс участница из Германии Сьюзан Озелофф с песней "Сильнее с тобой" (Stronger With You), а последней выступит юная певица из Франции Валентина Тронель с песней "Я представляю себе" (J'imagine). Белорусская участница - 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева - исполнит композицию "Пришельцы" пятой.

Национальные жюри накануне оценили песни детского "Евровидения". Для экспертов провели закрытую трансляцию в формате генеральной репетиции. Сигнал передали одновременно 12 странам-участницам. Имена экспертов станут известны сегодня во время прямого эфира.

Вместе с тем еще продолжается онлайн-голосование зрителей. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который начнется в 19.00 по минскому времени. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Голоса зрителей и профессионалов будут распределяться в соотношении 50/50 - таким образом определится триумфатор. Проголосовать за юных артистов в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона. Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов, можно выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Комментатором детского "Евровидения" станет ведущий Павел Лазовик, а баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса "Славянского базара - 2019" Ксения Галецкая.

Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!).-0-

Сегодня состоится финал детского "Евровидения-2020"