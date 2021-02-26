Пейзаж - это зеркало души: творческая встреча с художницей Анной Гадировой пройдет в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча с художницей Анной Гадировой "Пейзаж - это зеркало души" состоится 3 марта в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Сейчас в галерее на выставке "Краявіды маёй душы" представлены картины белорусской художницы. На встрече автор проведет экскурсию по экспозиции, а также посетители смогут понаблюдать за созданием новых произведений.

Анна Гадирова работает в жанре лирического пейзажа, ее картины представляют собой особый поэтический мир, переплетение реализма и романтизма. Прозрачность акварели в сочетании с насыщенным колоритом масляной живописи создает индивидуальный стиль художницы, выделяя ее произведения из ряда других. Творческую деятельность совмещает с работой в собственной художественной студии "Палитра радости" в Минском городском обществе инвалидов.-0-