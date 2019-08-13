Пейзажи белорусского и молдавского края представят на выставке Вячеслава Игнатенко в Гомеле

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пейзажи белорусских и молдавских краевидов Вячеслава Игнатенко представят на выставке "Далекое-близкое", которая откроется в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей 16 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Экспозицию составят более 30 работ. Это пейзажи этюдного плана, легкость которого подчеркнут стеклянные стеллажи, на которых будут размещены картины. В представленных работах легко узнаваемы виды белорусских пригорков, лесов, речных заводей. "Написаны они чуть вибрирующим от жгучего нетерпения сочным мазком", - подчеркнули во дворце. Также выставку дополнят пейзажи молдавской земли. И каждый посетитель сможет ответить для себя, что для автора далекое, а что близкое.

Вячеслав Игнатенко родился в Гомельской области. Его малая родина - деревня Карповка у слияния Сожа и Днепра в Лоевском районе. "Здесь на лоне красивой природы, драгоценной тишины сельской глубинки сформировалась многогранно одаренная личность будущего художника и писателя. Ведь он также известен литературными опытами - эссе о своей семье, родной деревне, об учителях, у которых посчастливилось в свое время заниматься", - рассказали организаторы.

Талантливый живописец окончил Белорусскую государственную академию искусств в 1978 году по специальности "художник декоративного искусства". Нередко доводилось работать на открытом воздухе плечом к плечу с известными белорусскими художниками Сергеем Катковым и Виталием Цвирко. Во многом это определило его занятие живописью. Кисти Вячеслава Игнатенко принадлежат пейзажи молдавской земли и малой родины ("Краски осени", "Первые ласточки", "Март" и др.), утонченно-рафинированные картины на философские темы ("Дорога", "Время", "Новая планета"), абстрактные композиции. Зарекомендовал он себя и как график-виртуоз. В настоящее время Вячеслав Игнатенко проживает в Кишиневе, является членом Молдавского союза художников. В 2019 году удостоен звания заслуженного художника Молдовы. Его заслуги отмечены и в родной Беларуси: награжден медалью Франциска Скорины. Работы художника находятся в коллекциях музеев Беларуси, Украины и Молдовы. В различных городах прошло более 50 персональных выставок. При этом творчество он совмещает с преподавательской работой. Каждый год в конце лета художник приезжает в Беларусь, вдохновляется родными местами, с наслаждением пишет и рисует. Он живо интересуется окружающим, много путешествует и любит жизнь во всех ее проявлениях.

Открытие выставки "Далекое - близкое", приуроченной к Году малой родины, состоится в 16.00. Автор с удовольствием ответит на вопросы присутствующих, поделится своими планами, тонкостями мастерства. Экспозиция будет доступна по 26 октября.-0-