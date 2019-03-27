Пейзажи малой родины и сюжеты войны - выставка Роберта Ландарского откроется в Гомеле

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи заслуженного деятеля искусств Беларуси Роберта Ландарского "Песня жаворонка" откроется 5 апреля в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Посетители смогут увидеть более 80 произведений автора. В основном это пейзажи - живописные места гомельской земли, малой родины художника. Отдельным блоком будут представлены сюжетные работы, раскрывающие тему Великой Отечественной войны.

Роберту исполнилось пять лет, когда началась война. На всю жизнь остались в памяти трагические события того времени. А особое отношение к рисованию формировалось в послевоенные годы. Как вспоминает сам художник, вдохновение он находил в необычайно красивых пейзажах в окрестностях Гомеля. Именно тогда одновременно с первыми рисунками зарождалось и укреплялось в душе будущего мастера чувство любви к малой родине, которое он пронес через всю жизнь.

После учебы в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина Роберт Ландарский вернулся в Гомель, где продолжил заниматься любимым делом. На протяжении многих лет он возглавлял Гомельское отделение общественной организации "Белорусский союз художников".

Еще один тематический блок, который войдет в экспозицию, будет посвящен аварии на Чернобыльской АЭС.

В историко-культурном учреждении отметили, что имя художника известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Работы Роберта Ландарского представлены в Национальном художественном музее Беларуси, музейном фонде Гомельского дворцово-паркового ансамбля, музее современного искусства в Минске, в собрании Белорусского союза художников, частных галереях и коллекциях в странах ближнего и дальнего зарубежья. Его произведения экспонировались на многочисленных республиканских и областных выставках.

Увидеть "Песню жаворонка" в Гомеле можно будет по 30 апреля.-0-