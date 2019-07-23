Пейзажи разных стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Прикосновение" Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова откроется 1 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены пейзажи Беларуси, России, Норвегии, Финляндии, Израиля, Черногории, Испании и других стран, написанные двумя белорусскими художниками. "Выставка называется "Прикосновение", потому что к прекрасному нельзя относиться грубо и агрессивно, а можно лишь нежно прикоснуться, - рассказали в музее. - В центре внимания авторов разные страны, но все они находятся на одной Земле. Мы дышим одним воздухом, у нас одни Солнце, Луна и звезды. Техногенные катастрофы и войны уничтожают красоту природы и все живое вокруг. Но эта выставка призывает людей ценить красоту, беречь мир и природу".

Виктор Барабанцев - заслуженный деятель искусств Беларуси родился в 1947 году в Гомеле. Окончил Минское художественное училище, а затем Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Леонид Гомонов родился в 1953 году в Славгороде Могилевской области. В 1974-м окончил Минское художественное училище им. А. К. Глебова, в 1991-м - Белорусский государственный театрально-художественный институт. Является членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства (Москва).-0-