Пенсионерка из Полоцкого района создала более тысячи текстильных кукол

16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница поселка Фариново в Полоцком районе с выходом на пенсию увлеклась изготовлением текстильных кукол: за десять лет женщина создала коллекцию из более тысячи экземпляров. О своем хобби Зинаида Летина рассказала корреспондентам БЕЛТА.

"Увлечение куклами идет еще из детства. Одним из самых дорогих воспоминаний с того времени остался момент, как мама, собираясь куда-то в поездку, скрутила из своей яркой вышитой кофты буквально за несколько минут куклу, чтобы утешить меня. Возможно это увлечение и идет с тех пор", - поделилась мастерица.

Самые маленькие куклы в ее коллеции размером в несколько сантиметров, самая большая - кукла-оберег ростом в 1,7 м, побывавшая уже на многих районных выставках и являющаяся постоянным экспонатом подворья Полоцкого района на "Славянском базаре в Витебске". Автор назвала ее Дареной. В руках у куклы младенец. "Люди любят с ней фотографироваться, взяв на руки игрушечного малыша, а оберег каждому приносит в жизнь что-то хорошее", - рассказывает Зинаида Николаевна. У нее же самые любимые экспонаты - куклы с секретом. Переворачиваешь юбку платья на такой - и перед тобой уже совершенно иной образ игрушки. Особо среди них собеседница выделяет куклу "Колесо женской судьбы", имеющую сразу несколько образов: девочки, девушки, невесты, матери, бабушки.

Свои куклы женщина мастерит из разных материалов. В ход идут лоскуты ненужной ткани, старой одежды, нитки, для внутренней набивки используются крупы, солома, опилки, песок и даже бумага. "Я еще и стихи пишу, а черновики потом так утилизирую", - признается собеседница.

Время изготовления одной игрушки может занять как несколько минут (кукла из одного лоскута, например, носового платка), так и несколько дней в зависимости от сложности. Идеи создательница черпает из разных источников. "При этом в процессе многие из них переосмысливаются. И никогда не знаешь, что в итоге получится. Бывает, задумаю барышню сделать, а в итоге - крестьянка", - отмечает Зинаида Летина.

На момент встречи в гостях у мастерицы находился внук Семен. Занятый важными детскими делами шестилетний сорванец признался, что ему нравятся все бабушкины куклы, но больше всего любит играть с бойцовской куклой. Игрушка в образе удалого парня на палочке имеет на руках утяжелители и созданного по аналогии соперника. При вращении палки "боец" размахивает кулаками, которыми необходимо сбить со спарринг-партнера шапку.

"Я не жалею своих кукол для игр детям, сделаю новых. А еще это хороший подарок для друзей и близких", - добавила Зинаида Летина.-0-

Фото Александра Хитрова