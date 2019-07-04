Перенестись в Средневековье можно будет 20-21 июля на фестивале "Наш Грюнвальд"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" пройдет 20-21 июля на территории музейного комплекса "Дудутки", сообщили БЕЛТА организаторы.

Посвящен фестиваль военной и светской культуре, традициям наших предков. Одним из главных событий станет реконструкция самой масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников (Великого Княжества Литовского и Королевства Польского).

В мероприятиях примут участие около 500 представителей клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, России, стран Европы.

На протяжении двух дней пройдут рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турниры алебардистов и копейщиков, лучников, а также массовые сражения - бугурты, средневековые маневры, "Битва дворов", турнир пятерок. Зрелищной обещает быть масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

Главным событием второго фестивального дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. Конные турниры такого уровня проходят на фестивалях лишь в нескольких странах мира. Во время поединков главная цель всадников - выбить противника из седла ударом длинного копья либо преломить копье о его щит.

Отдельным блоком программы станет концертная программа "Пир после битвы" - своеобразный средневековый open air. На протяжении двух дней на сценах фестиваля пройдут выступления фолк- и рок-коллективов из Беларуси, России, Европы и Америки. Среди хедлайнеров - Corvus Corax (Германия), The Midnight (Италия), Skiltron (Аргентина), "Земля легенд" (Россия), FRAM (Украина), Аillion (Беларусь), "Сакрамант" (Беларусь).

Гости смогут посетить мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам. Будут работать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные мастерские, город мастеров, интерактивные площадки.

Организаторами фестиваля выступают Экстрим-театр "Берсерк" и музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".-0-