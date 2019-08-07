Перформанс "Наваждение" устроят в гомельском парке 8.08 в 8.08

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перформанс "Наваждение" проведут в одном из уголков гомельского парка утром 8 августа в 8 часов 8 минут, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Главный герой творческой акции - генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов. Он выступит в роли живописца, зачарованного видом одного из парковых пейзажей ранним утром. Перед ним, как наваждение, возникает поэтический образ музы в облике молодой женщины, некогда жившей в старинной гомельской усадьбе.

"8 августа наш земляк Владимир Прокопцов отмечает свой день рождения. Как дань заведенной традиции, написанная им работа станет одним из объектов утреннего перформанса и будет подарена нашему музею", - отметили в госучреждении.

Желающих понаблюдать за творческим перформансом приглашают в 7.45 к административному корпусу Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Руководитель Национального художественного музея также является одним из участников семидневного республиканского пленэра изобразительного искусства в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. В полдень картину мастера выставят перед пандусом дворца Румянцевых и Паскевичей вместе с произведениями других художников. Всего же свыше 20 работ станут своеобразным отчетом о результатах пленэра, организованного Гомельским дворцово-парковым ансамблем, Белорусским союзом художников при поддержке Гомельского горисполкома. По итогам пленэра планируется также издание каталога. В дни юбилейных торжеств к 100-летию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля доработанные и окончательно оформленные произведения будут подарены учреждению и поступят в его фонды.-0-