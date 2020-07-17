Перформансы, выставки, проекты Союзного государства - чем порадует второй день "Славянского базара"

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Второй день XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" порадует уличным искусством, выставочными проектами и Днем Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В краеведческом музее продолжится цикл выставок. Народная артистка Беларуси Светлана Окружная презентует проект "Вся жизнь в свете рампы". В "Арт-пространстве "Толстого,7" фотограф Дарья Еремеева представит публике свою живопись. Продолжатся различные мастер-классы, перформансы, квесты, танцы, шоу и выступления творческих коллективов на фесте уличного искусства "На семи ветрах". Вечером на Пушкинской площади горожан и гостей Витебска ждет яркое открытие феста. Сегодня состоятся жеребьевки детского и взрослого конкурсов форума.

День Союзного государства традиционно складывается из двух блоков: официальных мероприятий и культурных проектов. Первый откроют встреча государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты с руководством Витебской области и церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебщины. В музее-усадьбе "Здравнево" пройдет пленэр мастеров художественных ремесел Беларуси в стиле "маляванкі". Здесь же состоится круглый стол на тему "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России".

В 22.00 в Летнем амфитеатре стартует концерт "Союзное государство приглашает…". В программе вечера выступление оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина, выступления Дмитрия Певцова, Евгения Дятлова, Алены Ланской, Ирины Братис и других. Во время концерта вручат специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства.

За полчаса до полуночи на площадке возле концертного зала "Витебск" под открытым небом покажут второй фильм нового проекта, который организован совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм". В этот раз зрители увидят военную драму "Брестская крепость". А уже ночью 18 июля в 1.30 гостей в Летнем амфитеатре соберет "Золотой хит". Своей музыкой порадуют Алексей Глызин, Андрей Державин и группа "Сталкер", Шура, Кай Метов, Александр Солодуха, Андрей Усанов, шоу-балет "Сенсация", Бируте Петриките и другие.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".-0-