Перлин: детское "Евровидение" - это стартовая площадка в карьере юных исполнителей

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный детский конкурс песни "Евровидение" - это стартовая площадка в карьере юных исполнителей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА один из ведущих финала конкурса, известный телеведущий Евгений Перлин.

"Для детей, которые участвуют в "Евровидении", этот конкурс - возможность заявить о себе, своеобразный старт в карьере. И даже если они не заняли первое место, то понимают, что в любом случае это хороший опыт. Те, кто сможет извлечь из этого пользу, могут стать крутыми звездами", - отметил Евгений Перлин.

Он добавил, что участнику от принимающей "Евровидение" стороны всегда непросто, потому что к нему и стране приковано максимальное внимание общественности и СМИ.

Евгений Перлин также подчеркнул, что подготовка к финалу - волнительный период как для исполнителей, так и для ведущих шоу. "Сложно передать, насколько это ответственно, ведь статус "Евровидения" говорит сам за себя. Это шоу, которое случается раз в жизни у исполнителя, да и у ведущих тоже. Я безумно рад, что мне повезло вести этот конкурс. Все еще впереди, конечно, но я уже ощущаю, насколько Беларусь по-фирменному готовится к мероприятиям такого уровня", - резюмировал он.

Долгожданный финальный концерт детского "Евровидения-2018" начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. Радиотрансляцию конкурса представит Первый национальный канал Белорусского радио. Комментировать шоу в телеэфире в режиме live будут Георгий Колдун и Андрей Макаенок, а радиослушатели проведут два с половиной часа в компании с Викторией Урбанович и Павлом Лазовиком.

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35. На Первом национальном канале Белорусского радио по будням в программе "Утро с Белорусским радио" также выходят дневники детского песенного форума, а в новостных информационных выпусках - прямые включения и репортажи с основных площадок конкурса, интервью с организаторами и участниками.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-