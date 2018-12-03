Персональная выставка супруги посла Азербайджана в Беларуси открылась в Минске

3 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Персональная выставка супруги посла Азербайджана в Беларуси художницы Наили Гандиловой открылась сегодня в Национальном художественном музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции "Моя любимая родина Азербайджан" представлено более 50 работ, которые написаны за последние два года в Беларуси. В некоторых прослеживаются китайские мотивы - до приезда в Минск семья Гандиловых работала в Китае. Одновременно была презентована книга стихотворений Наили Гандиловой "Свет", каждое из которых в лирической форме сопровождает авторские живописные полотна.

Первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на открытии выставки отметил глубокий философский смысл и яркую цветовую палитру картин художницы. Он подчеркнул огромную роль культурной дипломатии в развитии двусторонних отношений, ведь зачастую именно такого рода мероприятия оставляют глубокий след в сердцах людей.

Замминистра культуры Наталья Карчевская в свою очередь подчеркнула важность культурных обменов между Беларусью и Азербайджаном.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов в целом рассказал о развитии белорусско-азербайджанского взаимодействия, которое в этом году было особенно насыщенным: 25-летие установления дипломатических отношений, визит в Минск Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 100-летие образования Азербайджана и др. "Для нас белорусский народ очень близок, и с Беларусью мы развиваем очень тесное взаимовыгодное сотрудничество, что подтверждает и недавний приезд в Минск Ильхама Алиева. Подписание более 10 документов во время визита позволило определить новые направления между двумя государствами", - отметил дипломат. Он обратил внимание, что во время визита азербайджанского лидера в Минск вниманию президентов во Дворце Независимости было представлено семь картин Наили Гандиловой.-0-

Фото Оксаны Манчук