Персональная выставка Виктора Альшевского открылась в Президентской библиотеке Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Фрагменты Вавилонской башни" художника, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Виктора Альшевского открылась сегодня в Президентской библиотеке Беларуси. В экспозиции собраны работы, которые являются частью масштабного арт-проекта "Вавилонская башня", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это фрагменты цивилизаций различных эпох и народов, культурных достижений и духовных доминант человечества. "Фрагменты Вавилонской башни" - это своего рода рассказ о моем духовном отношении к взаимосвязи современников с прошлым. Рождаясь, человек ищет ответы на глобальные вопросы о смысле своей жизни. Я использую язык искусства, который доступен и понятен каждому", - отметил Виктор Альшевский.

По его словам, в библиотечном пространстве из 52 картин представлены только 32. "Сама башня имеет архитектурную форму в 4,5 м высотой и 3 м по периметру. В собранном виде она требует масштабного пространства. В следующем году надеюсь собрать ее в Минске целиком", - поделился он.

Посетители смогут прикоснуться к единой истории человечества через искусство. Одна из картин в проекте посвящена знаменитому белорусскому объекту. "Работать над созданием башни я начал еще 2003 году. В качестве первой плоскости взял Мирский замок. Это жемчужина белорусской культуры и архитектуры, узнаваемая визитная карточка страны. По-своему она является библиотекой, музеем и позволяет осмыслить нашу историю", - обратил внимание художник.

Заведующая отделом библиотечного маркетинга учреждения Юлия Сермяжко рассказала, что Президентская библиотека выступила инициатором выставки. "Человечество всегда возвращается к теме Вавилонской башни. Примером служит одноименное произведение нидерладского живописца Питера Брейгеля Старшего. Кроме того, упоминания об этом также часто встречаются и в литературе. Этот арт-проект является симбиозом литературы, живописи, религии и философии, поэтому он как нельзя кстати лег в выставочную деятельность нашей библиотеки", - подчеркнула она.-0-