Персональный проект художницы Валентины Ляхович представят в Витебске

21 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Арт-центре Марка Шагала в Витебске состоится открытие персонального художественного проекта Валентины Ляхович "Лучесские экзерсисы", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Валентина Ляхович концентрирует свое внимание не только на создании отдельных произведений, но и проектов, где главным средством художественного высказывания является экспозиция целиком, когда работы можно воспринимать как отдельные краски и композиционные детали. У реки Лучосы (название пишется через "о") стоит родительский дом художницы - это место воспоминаний, размышлений и новых встреч.

"Валентина Ляхович представляет экзерсисы как в абстрактной, так и в фигуративной живописи. Художница использует разные техники живописи, фото, коллаж. Экспрессивные портреты занимают значительное место в экспозиции, от них художница движется к обобщенным образам человека, его лица и фигуры, а потом и к объектам", - отметили в арт-центре.

Объемные работы автора совмещают свойства скульптуры, ассамбляжа (собрание одного целого из объемных предметов с дополнением материалов и живописи), концептуального объекта трэш-культуры (мусор, упаковка в качестве материалов, круг тем сконцентрирован на философских проблемах, тематике бренности и хрупкости жизни).

Свет является немаловажным экспозиционным средством, который трансформирует пространство и создает необходимую атмосферу для восприятия. С этой целью художница использует имитацию витражных работ, выполненных специально под размер окон Арт-центра Марка Шагала и рассчитанных на использование естественного света, а также искусственного освещения объектов.

Выставка будет экспонироваться по 16 мая.-0-