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02 сентября 2021, 13:29

Перцов: День белорусской письменности пройдет в кроссплатформенном формате

Фото из архива
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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XХVIII День белорусской письменности - национальный праздник независимой Беларуси. Это отметил сегодня в разговоре с журналистами министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"День белорусской письменности - наш национальный праздник, праздник независимой Беларуси. Он проходил в Полоцке, Новогрудке, Несвиже, Орше, Заславле, Каменце, Шклове, Хойниках, Белыничах. В каждом из районных центров это было действительно большое, грандиозное событие, - сказал Владимир Перцов. - Каждая столица Дня белорусской письменности - город, в котором родились или работали известные деятели белорусской культуры, политические деятели. В этом году 28-й праздник проходит в Копыле - на родине свыше 50 писателей и литературоведов, ученых. Среди них - Тишка Гартный, Кузьма Чорный, Алесь Адамович, Адам Русак и многие другие".

Фестиваль пройдет 4-5 сентября под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". "Стержень праздника - тема 2021 года - Год народного единства. Помимо этого будут звучать такие тематики, как 80-летие начала Великой Отечественной войны, историко-культурное и духовное наследие Копыльщины, юбилеи Ивана Шамякина, Ивана Мележа, Максима Богдановича, Кондрата Крапивы и других", - констатировал министр.

Говоря о подготовке, Владимир Перцов отметил: Копыль преобразился. "Это тоже одна из целей, которую ставит оргкомитет и руководство областей, районов при подготовке и проведении Дня белорусской письменности, - сделать более комфортными, красивыми, удобными города, привести различные объекты в современное, достойное состояние", - подчеркнул он.

3 сентября состоится международный круглый стол "Писатель и единое гуманитарное пространство", который с учетом ковидных ограничений в интерактивном и в очном форматах соберет писателей из Беларуси, России, Германии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Болгарии и Азербайджана. Кроме того, пройдет научно-практическая конференция "Копыльские чтения", подготовленная Министерством информации и Национальной академией наук.

Наградят победителей Национальной литературной премии. Помимо этого 5 сентября будут транслировать конкурс "Живая классика". В нем приняли участие 16 тыс. талантливых девочек и мальчиков, 16 из них дошли до финала. Состоится творческий вечер Николая Чергинца.

"Будут презентованы марки нового поколения с дополненной реальностью. Это впервые в истории Дня белорусской письменности, - рассказал Владимир Перцов. - У нас вообще праздник будет проходить в совмещенном, кроссплатформенном формате - даже афиша украшена QR-кодами. Мы постараемся через новые цифровые платформы в первую очередь молодежь привлечь к белорусской литературе, отвлечь ее от социальных сетей и мессенджеров".

По его словам, впервые в истории праздника организаторы подготовили интерактивный пешеходный QR-квест "Капыльскі рог". Кроме того, будет презентовано белорусское мобильное приложение "Чытанка" для прослушивания аудиокниг. "Для тех, кто хочет прикоснуться к белорусской литературе, мы уже запустили это приложение - оно доступно в App Store и Google Play. Там уже размещено около 40 изданий. Каждую неделю коллекция пополняется, книги озвучиваются и загружаются в библиотеку. В свободную минуту, катаясь на велосипеде или направляясь на работу, вы можете послушать замечательные произведения".-0-

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