Перцов: круглый стол писателей позволяет обсудить литературные проблемы экспертным сообществом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный круглый стол писателей позволяет обсудить литературные проблемы экспертным сообществом, заявил сегодня министр информации Владимир Перцов во время круглого стола "Писатель и единое гуманитарное пространство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не ожидали такого ажиотажа на достаточно традиционное мероприятие в рамках празднования Дня белорусской письменности. В нашем мероприятии принимают участие более 70 представителей 15 государств постсоветского пространства и дальнего зарубежья. Такой ажиотаж, наверное, вызван тем, что проблемы, которые сейчас возникают вокруг литературы и в целом в гуманитарном пространстве, нуждаются если не в разрешении, то в обсуждении экспертным, компетентным сообществом", - отметил Владимир Перцов.

По словам министра информации, в форуме участвуют не только писатели, но и публицисты, критики, журналисты, представители научного сообщества. "Это сделано для того, чтобы наша встреча была максимально продуктивной и результативной. Я надеюсь, что по истечении этого сложного периода, пандемии коронавируса мы будем иметь возможность встретиться в одной из следующих столиц Дня белорусской письменности", - добавил он.-0-