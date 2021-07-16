Перцов: "Славянский базар" стал эталонной творческой площадкой для артистов

16 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Богатый на историю и географию Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал эталонной творческой площадкой для артистов. Такое мнение высказал во время круглого стола "Славянский базар" - 30 лет. Успехи и перспективы" министр информации Беларуси Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информация, телевидение и другие СМИ - это элементы массовой культуры. Это канал коммуникации, посредством которого люди по всему миру, которые не попадают по различным причинам на "Славянский базар", могут видеть мероприятия фестиваля: концерты, выставки. За 30 лет появлялось и исчезало столько фестивалей и мероприятий! И многие из них не сравнятся с форумом искусств, который проходит в Витебске и востребован артистами, которые с удовольствием участвуют в нем. Есть даже некая конкуренция и соперничество: кто попал на фестиваль, кто не попал, кто как выступил. Это такая определенная эталонная творческая площадка для артистов, которые сюда приезжают", - отметил Владимир Перцов.

Также министр информации добавил: сейчас фестиваль сталкивается с кознями и травлей со стороны тех сил, которые доктринально определили Беларусь и Россию своими врагами. Он рассказал, что и на организаторов фестиваля, и на артистов идут атаки в социальных сетях, появляются публикации с негативной интонацией. "Если бы фестиваль был плохой, слабый, невостребованный зрителем, наверное, такой реакции не было бы, все радовались бы, хлопали в ладоши. Я думаю, что еще поэтому мы идем в правильном направлении", - подчеркнул Владимир Перцов.-0-