Первую мировую войну через призму писем и газет представят на выставке в Нацбиблиотеке Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларусь в Великой войне 1914-1918 гг." откроется 8 ноября в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выставке, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны, будут представлены уникальные экспонаты - редкие книги, газеты, журналы, открытки, переписка солдат, а также оригинальные письменные принадлежности, печатная техника, личные вещи и предметы культа военного времени. Тематические разделы экспозиции, посвященные боевым действиям, жизни на фронте, в эвакуации и под оккупацией, революционным событиям, подписанию Брестского мирного соглашения, отражают трагические и героические страницы Великой войны на территории Беларуси, рассказали организаторы.

Кроме того, во время открытия выставки запланирована презентация обновленного виртуального проекта "Первая мировая война", созданного Национальной библиотекой Беларуси.

В этом году большинство европейских стран 11 ноября отметит 100-летие завершения Первой мировой войны, которая стала одной из самых чудовищных событий в истории. В ней участвовали около 40 государств с общей численностью населения более 1,5 млрд человек, около 10 млн погибло и еще более 20 млн вернулись с войны ранеными и искалеченными. Современники назвали ее "Великой войной".

Выставка будет работать до 8 декабря. Проект организован Национальной библиотекой Беларуси совместно с известным исследователем и коллекционером Владимиром Лиходедовым - автором проекта "В поисках утраченного". Экспозиция позволит по-новому взглянуть на события Первой мировой войны через призму письменных источников и печатной продукции того времени.-0-