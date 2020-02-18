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Культура
18 февраля 2020, 16:10

Первые билеты на "Славянский базар" поступят в продажу 21 февраля

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первые билеты на проекты XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которые состоятся в Летнем амфитеатре и концертном зале "Витебск", поступят в продажу 21 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дирекции форума.

Реализация билетов на сайтах kvitki.by и ticketpro.by, а также bilesuserviss.lv (Латвия), bilietai.lt (Литва), piletilevi.ee (Эстония) начнется с 24 февраля.

"Старт реализации билетов - всегда важный шаг, поэтому для поклонников "Славянского базара" дирекция фестиваля с 21 февраля по 20 марта проводит акцию "Первые 29 дней в честь XXIX фестиваля" - дарит скидку 10% при покупке билетов на мероприятия в Летнем амфитеатре и концертном зале "Витебск", - отметили организаторы.

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 21 июля. Торжественная церемония открытия состоится 16 июля, закрытие - 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 13-15 и 21 июля.

Основными событиями форума станут XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и XVIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020". Традиционно состязания юных исполнителей будут проходить в концертном зале "Витебск". Взрослые конкурсанты исполнят свои композиции на сцене амфитеатра. В первый день финала им предстоит спеть славянский хит в сопровождении оркестра, во второй - мировой хит в сопровождении фонограммы "-1". В каждый из дней финала запланированы вторые отделения: с сольными программами выступят Дмитрий Маликов и Томас Андерс.

Помимо основной сцены Летнего амфитеатра мероприятия также пройдут в концертном зале "Витебск", Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Витебской областной филармонии и Белорусском театре "Лялька". Интересными проектами будут наполнены и другие площадки. Так, на площади Победы состоится open air "Фестивальный пикник". Праздник хоровой музыки "Славянский благовест" пройдет в Свято-Успенском кафедральном соборе. II Международный танцевальный проект DREAM DANCE FEST запланирован в Витебской областной филармонии. Местом ночных встреч поклонников джаза станет Дирекция фестиваля. В программу фестиваля традиционно включен фест уличного искусства "На семи ветрах", музыкальные, театральные, кукольные и арт-проекты, музейные экспозиции.-0-

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