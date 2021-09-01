Первые буквари, парта Эрисмана и фарфоровые чернильницы: в Минске открылась выставка школьных предметов

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний открылась сегодня в Художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас немножко необычная выставка - мы в переносном смысле идем в школу вместе с интересными людьми и коллекциями. Их нам представляют член правления Республиканского объединения коллекционеров Виктор Суворов и коллекционер Александр Лугин", - рассказала директор Музея истории города Минска Галина Ладисова.

Школа прежде всего связана с книгами. "Это буквари, по которым мы начинаем первые шаги. Национальная библиотека Беларуси предоставила для выставки редкие первые буквари", - добавила директор.

Самое старое издание - "Беларускі лемантар, або Першая навука чытання" Каруся Каганца 1906 года. Среди редких изданий "Лемантар" 1925 года белорусского ученого-языковеда, первого председателя Института белорусской культуры Степана Некрашевича, а также учебники 1930 года для городских и деревенских детей: "Ударнік: лемантар для гарадскіх школ граматы", "Чырвоныя зоркі: лемантар для вёскі, падручнік для 1-й групы вясковых школ", "Буквар для дарослых" 1941 года. Представлены и послевоенные издания букварей.

Выставка состоит из предметов, без которых невозможно представить школьные годы. Виктор Суворов показал уникальную коллекцию фарфора: чернильницы, карандашницы, письменные приборы и разнообразные статуэтки на школьную тему. "Здесь есть чернильницы советского периода российских и украинских фарфоровых предприятий. На Минском заводе чернильницы не изготовлялись. Помимо чернильниц-непроливаек выпускались еще декоративные, то есть это была скульптура в малой пластике. В данной экспозиции посетители могут увидеть этот писчий предмет в виде Александра Пушкина, Лисы и Журавля из басни Ивана Крылова", - рассказал коллекционер.

Более 100 изделий создают целый школьный мир с помощью разнообразных образов учителей, учеников, забавных сюжетных композиций.

"Посетители также смогут увидеть собрание бюстов и статуэток классиков белорусской и русской литературы, произведения которых включены в школьную программу. Среди них: Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин. Они здесь представлены со своими литературными героями. Отдельного внимания заслуживает Николай Гоголь с полным собранием героев своих произведений "Ревизор" и "Мертвые души", - продолжил Виктор Суворов.

Необычную коллекцию скрепок продемонстрировал коллекционер Александр Лугин. Это металлические и разноцветные пластиковые скрепки разнообразных форм и размеров, фирменные и сувенирные, привезенные из разных стран мира. Всего в экспозиции представлено более 300 экземпляров таких незаменимых в учебе и работе маленьких помощников.

Отдельная зона выставки воссоздает атмосферу школьного класса. Экспонируется знаменитая парта Федора Эрисмана из фондов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Дополнена она учебной доской, которой пользовался президент Академии наук Беларуси, физик с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор Николай Борисевич.

Познакомиться со школьными предметами прошлого века можно будет до 31 октября.-0-