Первые итоги "Лістапада-2019": названы победители конкурса национальных киношкол

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые итоги подведены на XXVI Минском международном кинофестивале "Лістапад" - названы победители конкурса национальных киношкол. Мероприятие состоялась сегодня в Музее истории белорусского кино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приз "За лучший фильм" получила работа "Планета Гелница" режиссера Паулы Рейселовой, которая представляет Академию исполнительных искусств в Братиславе.

Диплома "За выдающееся взаимодействие движения камеры и монтажа" удостоен фильм "На связи" Александры Мачейчик (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи).

Дипломом "Фильм с самым креативным решением для рассказа истории" отмечена картина "Террикон" - режиссер Бронте Стал (Мобильная киношкола DocNomads).

Лента "Инженер Федорович" Елены Мургановой (Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова) награждена дипломом "За самую достоверную режиссуру".

В состав жюри конкурса национальных киношкол вошли Жужанна Геллер-Варга (председатель жюри), Филип Каат и Константин Воробей.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году форум покажет более 150 фильмов из 50 стран. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-